Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Siyah beyazlı kulüpte sıcak saatler yaşanıyor.
Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
Yönetim kurulunda değişiklik yapacak olan Serdal Adalı, yeniden aday olacak.
Söz konusu seçimin Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Ayrıntılar gelecek…