  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üsküdar Belediye Başkanvekili sonunda belli oldu! İşte kazanan isim Bir ödeme kuruluşuna daha yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı İtiraf ettiler! CIA'nın üssü yok edildi Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheliye adli işlem Suudi Arabistan'a büyük saldırı! Miçotakis'ten düşündüren itiraf: 'Türk Turistlerin Parası Yunan Ekonomisini Ayakta Tutuyor' Afganistan'da İran güdümlü Şia merkezi kapatıldı! Şirinler Suç Örgütü'ne dev operasyon! Okul güvenliğinde yeni dönem!
Spor Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
Spor

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Siyah beyazlı kulüpte sıcak saatler yaşanıyor.

Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Yönetim kurulunda değişiklik yapacak olan Serdal Adalı, yeniden aday olacak.

Söz konusu seçimin Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23