Büyüttüğü siyonist yılan kendini sokuyor: İsrail, hamisi İngiliz’i afaroz etti

TAHSİN HAN

Osmanlı toprağını işgal ederek bölgeyi kan gölüne çeviren ve Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarını yasa dışı şekilde Siyonist rejime peşkeş çekerek İsrail’in kuruluşuna önayak olan İngiltere, bugün kendi büyüttüğü işgalci mantığın hedefi haline geldi. Batı Yaka’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden gelen mallara yaptırım uygulamaya hazırlanan Londra yönetimi, İsrailli aşırı sağcı bakanların hışmına uğradı. Siyonist zihniyet, tarihsel hamisini bir gecede aforoz etti.

YAHUDİLERDEN ‘İŞGALİMİZE NASIL SES ÇIKARIRSIN’ ÇIKIŞI

İngiltere’nin, işgal altındaki Batı Yaka’da yükselen E1 yerleşim projesini “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirmesi ve yaptırım sinyali vermesi üzerine Tel Aviv yönetimi adeta çılgına döndü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya çağrıda bulunarak, İngiltere kontrolündeki Falkland Adaları’nı Arjantin toprağı olarak tanıma talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, İngiltere’yi “işgalci” ve “hırsız” ilan ederek, Londra’nın Falkland Adaları’nı Arjantin halkından güç kullanarak çaldığını ve ada etrafında yasa dışı petrol aradığını iddia etti. Netanyahu’ya Arjantin egemenliğini tanıma ve İngiltere’ye yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

Geçmişte Osmanlı’yı Orta Doğu’dan söküp atmak için her türlü hileyi mubah gören İngiliz sömürgeciliği, bugün benzer bir işgalci üslupla İsrail tarafından tehdit ediliyor.

İNGİLİZ MANDASI SONA ERMİŞTİR

Bir diğer aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise, işi İngiltere’nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters’i derhal sınır dışı etme çağrısına kadar götürdü. Mevcut İngiliz hükümetini “antisemitik” olmakla suçlayan Smotrich, “İngiliz mandası sona ermiştir” ifadesini kullanarak Siyonist rejimin kendi çıkarı zedelendiğinde geçmişteki destekçilerini nasıl tek kalemde silebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Siyonist şımarıklığın ulaştığı bu boyut, uluslararası toplumda da büyük şaşkınlık yarattı.

Tarihsel süreçte Balfour Deklarasyonu’ndan itibaren Filistin topraklarının gasbedilmesine, Osmanlı idaresinin sona erdirilmesine ve bölgede bir soykırım rejiminin yeşermesine zemin hazırlayan İngiliz politikaları; bugün kontrolden çıkan Siyonist kibri engellemekte yetersiz kalıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband’ın “Filistin topraklarının gasbı karşısında adımlar atacağız” açıklaması, dünün hâmisi ile bugünün işgalci rejimi arasındaki çıkar çatışmasının ve Siyonist nankörlüğün geldiği son noktayı gösteriyor. Bir dönem bölgeyi cetvelle çizen İngilizler, kendi oluşturdukları bu kontrolden çıkmış terör ve işgal mekanizmasının kurbanı olma tehlikesiyle yüzleşiyor.