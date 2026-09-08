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İnegöl'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı bisikletli kız kurtarılamadı!

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IHA Giriş Tarihi:

İnegöl'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı bisikletli kız kurtarılamadı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Kazanın ardından yeğenini sedyede gören amcası fenalaşarak yere yığıldı.

#1
Foto - İnegöl'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı bisikletli kız kurtarılamadı!

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Yasin D. (45) yönetimindeki 16 L 6877 plakalı hafif ticari araç, yan yoldan bisikletiyle ana yola çıkan 13 yaşındaki Ayşegül Gölen’e çarptı.

#2
Foto - İnegöl'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı bisikletli kız kurtarılamadı!

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan küçük kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşegül Gölen, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

#3
Foto - İnegöl'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı bisikletli kız kurtarılamadı!

Yeğenini ağır yaralı halde sedye üzerinde gören amca Güven Gölen , sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında büyük acı yaşadı. Amca, acil servis girişinde gözyaşlarına boğularak yere yığıldı.

#4
Foto - İnegöl'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı bisikletli kız kurtarılamadı!

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 13 yaşındaki Ayşegül Gölen hayatını kaybetti. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Yasin D. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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