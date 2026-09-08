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Spor
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Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

Galatasaray’da Sporting maçı öncesi sakatlık alarmı! Abdülkerim Bardakcı’dan gelen son haberin ardından Okan Buruk’un savunmada El Chadaille Bitshiabu’ya görev vermesi bekleniyor.

#1
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

#2
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

#3
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

Devler Ligi arenasında daha önce 18 sezon boy gösteren "Cimbom" 19. sezonunu yarın Sporting müsabakasıyla açacak.

#4
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

GALATASARAY, AVRUPA'DA 341. KEZ SAHNE ALACAK Sporting ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi.

#5
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

Yarın UEFA turnuvalarında ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting, Galatasaray'ın 114. rakibi olacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 129 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

#6
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gole engel olamadı.

#7
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK Sarı-kırmızılı ekipte Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

#8
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.

#9
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

ABDÜLKERİM'DEN KÖTÜ HABER Art arda yaşanan sakatlıklar nedeniyle zorluk çeken Cimbom'a bir kötü haber de Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

#10
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

MAÇTA OYNAYAMAYACAK A Spor'da yer alan habere göre Abdülkerim Bardakcı, Sporting deplasmanında ağrıları nedeniyle riske edilmeyecek.

#11
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

BITSHIABU GÖREVE Haberde, Bardakcı'nın yerine yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'nun Davinson Sanchez ile birlikte görev alacağı ifade edildi.

#12
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

İLK KEZ FORMA GİYECEK Almanya'nın Leipzig takımından kiralanan Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

#13
Foto - Sporting maçı öncesi Okan Buruk’tan sürpriz karar

FORVETTE BARIŞ ALPER Öte yandan Victor Osimhen'in yerine en ileri uçta Barış Alper Yılmaz'ın 11'de başlamasının beklendiği aktarıldı.

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