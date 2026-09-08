Fenerbahçe’nin efsane kaptanı hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, erkek basketbol takımında 15 yıl forma giyen ve kaptanlık yapan Ferhan Baras’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Fenerbahçe basketbol camiası acı bir haberle sarsıldı. Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ferhan Baras’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Ferhan Baras’ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!"