  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PISA’ya Türkiye damgası! Bakan Tekin’den tarihi başarıya yorum 17 yaşında öldürülmüştü! Atlas Çağlayan cinayetinde karar çıktı THY’den Premier Lig’de tarihi anlaşma! Liverpool'un göğsünde artık THY yazacak BM Kadın Birimi’den çarpıcı Gazze raporu! Siyonist iblis haftada 6 kadın katlediyor Seküler dolandırıcıdan pişkin açıklama! 5 milyon metrese 60 milyon kumara Bölgesel hesaptan cılız özür: Boykot çağrısı Adidas’ı ürküttü Panzerler PISA’da son 25 yılın en kötüsü! Türkiye zirveye Almanya diplere Polisi korumalarla karşılayıp caka satmış! İşte Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntüler İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım! Ne şiş yansın ne kebap! Mansur Yavaş 'yokum' diyor
Spor Fenerbahçe’nin efsane kaptanı hayatını kaybetti
Spor

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe’nin efsane kaptanı hayatını kaybetti

Fenerbahçe, erkek basketbol takımında 15 yıl forma giyen ve kaptanlık yapan Ferhan Baras’ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe basketbol camiası acı bir haberle sarsıldı. Fenerbahçe, 1963-1978 yılları arasında erkek basketbol takımında forma giyen Ferhan Baras'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 

"1963-1978 yılları arasında formamızı giyen; bu süre zarfında üç Türkiye şampiyonluğu, üç İstanbul Şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazanan efsane oyuncu ve kaptanlarımızdan Ferhan Baras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ferhan Baras’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

 

Ferhan Baras’ın cenazesi, 10 Eylül Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Seni unutmayacağız Ferhan Baras!"

Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına start verdi

Spor

Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına start verdi

Derbiyi izlerken kalbine yenik düşmüştü! Fenerbahçeli gazi dualarla uğurlandı
Derbiyi izlerken kalbine yenik düşmüştü! Fenerbahçeli gazi dualarla uğurlandı

Spor

Derbiyi izlerken kalbine yenik düşmüştü! Fenerbahçeli gazi dualarla uğurlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23