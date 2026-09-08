İmamoğlu suç örgütü davasında şok ifade: 'Patron emir verdi, Olay TV'yi alacaksın'

İmamoğlu davasında tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, Olay TV sürecine ilişkin Murat Gülibrahimoğlu’nun kendisine, “Patron emir verdi, bu haber kanalını benim almamı söyledi” dediğini öne sürdü.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 12’nci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Sanık Sarp Yalçınkaya’nın Olay TV sürecine ilişkin savcının sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

“ALTERNATİF BİR HABER KANALI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, Cumhuriyet savcısının “Olay TV süreci nasıl gerçekleşti?” sorusunu cevapladı.

Yalçınkaya, Murat Gülibrahimoğlu’nu bir gün aradığını ve yanına gittiğini belirterek, kendisine bir konum gönderildiğini söyledi. Yalçınkaya, gittiği yerin Olay TV’nin binası olduğunu ifade etti.

“ÇEŞİTLİ HABER KANALLARI İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE HABER YAPMIYOR”

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun kendisine Olay TV’ye ilişkin olarak, “Çeşitli haber kanalları bizim istediğimiz şekilde çok fazla haber yapmıyorlar, biz alternatif bir haber kanalı oluşturmak adına bu haber kanalını almak istiyoruz” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun ayrıca “Patron emir verdi bu haber kanalını benim almamı söyledi” dediğini öne sürdü.

DİĞER İDDİALAR DA SAVUNMADA YER ALDI

Yalçınkaya savunmasında, çeşitli tarihlerde altı defa ifade verdiğini ve bu ifadelerinin arkasında olduğunu söyledi. İfadelerini devletine ve adalet sistemine yardımcı olmak amacıyla verdiğini belirten Yalçınkaya, bahsi geçen çıkar amaçlı suç örgütünün üyesi olmadığını ifade etti.

Murat Gülibrahimoğlu ile arasındaki ilişkinin ticari olduğunu belirten Yalçınkaya, akaryakıt ticaretiyle uğraştığını ve şirketlerinin İzmir’de bulunduğunu söyledi.

“FATİH KELEŞ ŞİRKETLERİME ORTAK OLMAK İSTİYOR”

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu ile tanışıklığının ilerlemesinin ardından 2020 yılında borçlarına karşılık hafriyat işine ortak edilmek istendiğini anlattı.

Gülibrahimoğlu’nun daha sonra kendisine, “Seni şirketlerime ortak yapmayacağım, borcunu ödeyeceğim, Fatih Keleş şirketlerime ortak olmak istiyor, ben de işlerimi yürütmek için Fatih Keleş’i ortak yapacağım” dediğini aktardı.

Yalçınkaya ayrıca, Fatih Keleş’in İBB’de önemli biri ve Ekrem İmamoğlu’na yakın olduğunu Gülibrahimoğlu’nun kendisine söylediğini öne sürdü.

“ÇANTAYI ALIP ARAMIZDAN AYRILDI”

Savcının Gülibrahimoğlu’nun Etiler’deki ofisinde Fatih Keleş’in çantalarla çıktığı ve çantalardan birinin içinde dolar gördüğüne ilişkin beyanını sorması üzerine Yalçınkaya, paraların ne için verildiğini tam olarak bilmediğini söyledi.

Yalçınkaya, aralarında bir para muhabbeti olduğunu bildiğini belirterek, “Ben o gün ofise gittiğimde Fatih Bey sonradan geldi. Bir çanta hazırlanmıştı kendisine. Sonra çantayı da alıp aramızdan ayrıldı” ifadelerini kullandı.

“TOPLANAN PARALAR SOSYAL MEDYADA KULLANILIYORDU”

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun ofisinde AVM’lerden ve imar ve iskân ruhsatı sıkıntısı olan yerlerden çeşitli paraların toplanmasıyla ilgili konuşmalar yapıldığını da öne sürdü.

Yalçınkaya, buradan toplanan paraların sosyal medya ve çeşitli harcamalarda kullanılması adına görüşmeler yapıldığını söyledi.

“PATRON BAŞKAN OLACAK, DESTEK OLMAMIZ LAZIM”

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun kendisine, “Patron başkan olacak destek olmamız lazım, Fatih artık bu konularda bizi çok sıkıştırıyor para toplamamız lazım” şeklinde söylemlerde bulunduğunu da iddia etti.

Bu paraların Cumhurbaşkanlığı seçimi ve diğer konularla alakalı olduğunu, sosyal medyanın yönetilmesi ve çeşitli haber kanallarının desteklenmesi için toplandığını Gülibrahimoğlu’ndan duyduğunu ifade etti.

YALÇINKAYA’DAN TEHDİT İDDİASI

Yalçınkaya, savcının etkin pişmanlık ifadesi vermemesi için kendisine baskı yapıldığı yönündeki beyanını sorması üzerine de Gülibrahimoğlu’nun kendisini manipüle ettiğini söyledi.

Gülibrahimoğlu’nun operasyon yapılacağı ve kendisinin de alınacağı yönündeki sözleri nedeniyle ruh sağlığının ciddi şekilde bozulduğunu belirten Yalçınkaya, gözaltı ve tutuklanma sürecinin ardından Gülibrahimoğlu’nun ailesini ve eşini aradığını, çocuklarını ve eşini tehdit ettiğini öne sürdü.

YURT DIŞINA PARA ÇIKARMA İDDİASI

Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun çeşitli imar ve iskân işlerinden para aldığını iddia ettiğini ve bu paraların kendisinde biriktirildiğini söyledi.

Gülibrahimoğlu’nun bu paraları yurt dışına çıkarması ve burada otel gibi yatırımlar yapması gerektiğini söylediğini aktaran Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu’nun sık sık özel jetle yurt dışına çıktığını belirtti.

Yalçınkaya, kendisine yurt dışına para götürdüğünü ve orada yatırım yapacağını söylediğini, daha sonra ise soğuk cüzdan ve kripto yoluyla para çıkaracağını ifade ettiğini öne sürdü.

Gülibrahimoğlu’nun bu kapsamda bir kripto varlık şirketi kurduğunu da iddia etti.