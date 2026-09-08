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Dünya Gazzeli çocuklardan tüm dünyaya çağrı! ‘Adi-das’ı boykot edin!
Dünya

Gazzeli çocuklardan tüm dünyaya çağrı! ‘Adi-das’ı boykot edin!

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Gazzeli çocuklardan tüm dünyaya çağrı! ‘Adi-das’ı boykot edin!

Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve siyonist işgal ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri, "Tek Ayakkabı Hizmeti" (Single Shoe Service) için reklam yüzü yapan Adidas’a tepkiler çığ gibi büyürken, Gazzeli çocuklardan da “Adidas’ı boykot edin!’ çağrısı geldi.

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan siyonist rejim ordusundan emekli Shalev Biton'un "Tek Ayakkabı Hizmeti" (Single Shoe Service) kampanyası için tercih edilmesi, vicdan sahibi kitlelerin tepkisini ve boykot dalgasını körüklerken bir tepki de Gazzeli çocuklardan geldi; 'Soykırımcıları reklam yüzü yapan Adidas'ı boykot edin'

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