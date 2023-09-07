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Otomotiv Kanat taksan uçacak! Tesla hız rekoru kırdı
Otomotiv

Kanat taksan uçacak! Tesla hız rekoru kırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 05:30:00 - 2023-09-07 05:32:11

Tesla Model S Plaid saatte 328 kilometrelik hız denemesi ile rekor kırdı. Toplamda 1020 Hp güce sahip olan Model S Plaid 1424 Nm tork üretiyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça hızlı olduklarını hepimiz biliyoruz. Motordan gelen gücü direkt olarak tekerleklere aktarabilen bu araçlar için maksimum hız sizce kaç kilometredir? Fazla düşünmeyin bir Youtuber bu sorunun cevabını sizin için veriyor. İşte Tesla Model S Plaid son hız videosu ve detayları…

Tesla Model S Plaid son hız videosu!

Haberin en başında belirtmekte fayda var trafiğe açık alanlarda kesinlikle bu tarz denemeler yapmayın. AutoTopNL YouTube kanalı tarafından paylaşılan videoda yapılan deneme deneyimli test pilotları tarafından Almanya’nın hız sınırı bulunmayan otobanlarında yapılmış. Videoda da görüldüğü üzere Model S’in sportif versiyonu olan Model S Plaid saatte 328 kilometre hıza ulaşmakta.

Peki bunu nasıl başardı? Öncelikle belirtmek gerekli ki Tesla Model S Plaid “dünyanın en hızlı seri üretim otomobili” unvanının sahibi. Toplamda 1020 Hp güce sahip olan Model S Plaid 1424 Nm tork üretiyor. 0.208 sürtünme katsayısına sahip olan otomobilin genlerinde hız yapmak var.

Tesla Model S Plaid son hızı fabrika verilerinde 322 kilometre olarak belirtilmiş. Videoda 318 kilometre hıza çıkan araç için 322 kilometre değeri de imkansız değil. Tesla’nın Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında üretilen Model S Plaid 0’dan 100’e 2.1 saniyede çıkıyor. Bunun yanında 622 kilometre menzilde sunan Model S Plaid diğer rakiplerine kıyasla 5 adım önde diyebiliriz.

Tesla Model S Plaid teknik özellikleri:

Motor Gücü 1020 HP (750 kW)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tork 1424 Nm

Azami Hız 322 km/h

0-100 km/h 2.1 Saniye

Motor Sayısı 1 Motor

Sürüş Sistemi AWD

Batarya 100 kWh

Menzil 637 km

DC Şarj Hızı 250 kW

AC Şarj Hızı 11 kW

Kaynak: Shiftdelete.net

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