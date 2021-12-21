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Spor Kanarya'da sakatlık şoku!
Spor

Kanarya'da sakatlık şoku!

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha'nın sağlık durumu hakkında sarı-lacivertliler açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 20:32:00 - 2021-12-21 20:42:26
Kanarya'da sakatlık şoku!

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'ye Mergim Berisha'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda golcü futbolcunun sakatlık geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası kontrol amaçlı çekilen MR'ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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