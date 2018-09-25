Kanaldan döviz akacak

Tamamlandığında doğrudan veya dolaylı olarak 225 bin kişiye istihdam sağlayacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatıyla başlayan süreç Kanal İstanbul’un ihalesinin yılbaşından önce yapılacak yönündeki açıklamalarla yeni bir seyre girdi.

21 İLÇELİ DEV ADA

10 milyar doların üzerinde bir maliyetle 5 yılda tamamlanması planlanan projeyle, yeni bir boğaz hattının oluşumunun yanı sıra İstanbul’da 21 ilçeli dev bir ada meydana gelmiş olacak ve şehir üç yakaya bölünecek. Şehirleşme, taşımacılık, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda, İstanbul’la birlikte ülke ekonomisini etkileyecek dev projeyle ilgili son gelişmeleri sizler için araştırdık.

BAKANLIK ÜZERİNE TİTRİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bakanlık olarak 100 günlük eylem planımız içerisinde Kanal İstanbul Projesi bizim için en önemli proje” demişti. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre Kanal İstanbul Projesi için kısa süre içinde taşınmazların devri yapılacak. 1/100.000 ölçekli planların ardından alt ölçekli planlar uygulamaya konulacak. Ardından da ihale uygulaması devreye girecek. Sürecin yönetiminde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi rol alacak.

PROJE ERTELENMEYECEK

Projelerin geliştirilmesinde ise TOKİ devreye girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ikinci altı aylık dönemde ihale edilmesi planlanan işler arasına Kanal İstanbul’u alması ve dev proje için 18 milyon 57 bin lira ödenek ayrılması ise ‘proje ertelenecek’ spekülasyonu yapanlara bir cevap oldu.

İHALE İÇİN GERİ SAYIM

Kanal İstanbul’un etüt proje ve danışmanlık hizmetleri kapsamına giren çalışmalar ise başladı.

Bakan Kurum, Kanal İstanbul için ilk kazmanın kasım ayında vurulabileceğini söyledi. 100 günlük eylem planında yer alan bu konuyla ilgili en hareketli dönemin birkaç ay içinde Emlak Bankası’nın hizmete girmesiyle yaşanması bekleniyor. Süreçler ise kurulacak olan Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB) himayesinde yürütülecek. Kanal ve çevresindeki yapılaşma sürecinde İstanbul’un kültürel mirası ve su havzalarının koruma altında olmasına özen gösterilecek.

ARSALAR DEĞER KAZANIYOR

Güzergâhın açıklamasının ardından arsa yatırımcılarının gözü Küçükçekmece Gölü çevresi, Sazlıdere, Ispartakule, Kuzey Bahçeşehir ve Durusu gibi bölgelere çevrildi. Yeni Havaalanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bölgedeki arsa ve nitelikli konut projelerinin değerlerinde artış yaşanmaya başlandı.

2011 yılında konutta 800-1.200 lira olan metrekare değerleri, 2015 yılında kanalın güney ucunda bulunan Ispartakule’de 3 bin lira bandına kadar çıktı. Arnavutköy’deki son 5 yılda Sazlıbosna’da metrekarede 120-160 lira olan arazi değerlerinin ise bu yıl 400-600 liraya yükseldi. Dursunköy’de ise 2013 yılında metrekaresi 120-160 lira olan arazi değerleri, bu yılın ilk yarısında 300-350 liraya yükseldi. Arnavutköy’e bağlı Boyalık’ta 5 yıl önce 140-150 lira olan metrekare birim fiyatı 300-350 liraya, Balaban’da 55-65 liradan 200-250 liraya, Çilingir’de 120-130 liradan 400-450 liraya kadar yükseldi. Güzergâhın açıklanmasıyla birlikte Küçükçekmece’de ev fiyatları yüzde 18-25 oranında arttı.

Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir’deki konut arazileri üzerinde yükselecek yeni projelerle Kanal İstanbul’a olan ilgi daha da artmış olacak. Geçmişten bugüne baktığımızda ise projenin ilk duyurulduğu 2011 yılından 2018’e kadar Arnavutköy’de araziler yüzde 400-500’den fazla değerlendi. Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir’de konut fiyatları ise yüzde 150 artış gösterdi.

PATRON GÖZÜYLE

HASANOĞLU İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HALUK HASANOĞLU: “Hasanoğlu İnşaat olarak Kanal İstanbul projesindeki son gelişmeleri büyük bir titizlikle takip ediyoruz. 43 kilometrelik Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerindeki Kanal İstanbul güzergâhında yaklaşık 100 milyon TL’lik arsa ve arazi stoğumuz bulunuyor. Şirketimiz, 2010 yılından bu yana Kanal İstanbul güzergâhındaki en önemli noktalardan bir tanesi olan Ispartakule ve çevresine yatırım yapıyor. Kanal İstanbul Projesi’nin hayata geçirilmesinin kesinleşmesi ile yatırımlarımızı artırarak devam ettirme kararı aldık. Ayrıca Ispartakule lokasyonunda, BANU EVLERİ markasıyla hayata geçirdiğimiz bütün projelerimizde Kanal İstanbul Projesi’ne yürüyüş mesafesinde konumlanıyor.”

ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA:“Kanal civarında arazilerimiz, yatırımlarımız var. Gelişen bölge olduğu için yatırım yaptık. 3-5 yıl içinde bölgenin değerini artıracaktır.”

BABACAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM BABACAN:“Kanal İstanbul’un çevresinde arazi araştırıyoruz. Bugüne kadar Sazlıbosna, Şamlar, Dursunköy, Resneli, Hoşdere, Baklalı ve Balaban’da toplam 600 bin m2 arsa stoğu elde ettik. Bölgede beş yılda 10 milyar TL değerinde proje inşa etmeyi planlıyoruz.”

YATIRIMCI GÖZÜYLE: KANAL YENİ MERKEZ OLACAK

Mobius Capital’ın kurucusu Mark Mobius, projeden inşaat şirketlerinin olumlu etkileneceğini belirterek, “Ard arda projeler gelecek. Arazi ıslahı projeleri, mülkiyet projeleri, ticari yapılar ve buna benzer birçok proje olabilir. Ayrıca birçok kişi istihdam edilecektir’’ dedi.

ARAZİLER HIZLA DEĞERLENİYOR

Yedi yılda projenin güzergâhı üzerinde arsa toplayanların deyim yerindeyse şimdi bayram ettiklerini söyleyen MH Grup CEO’su Mehmet Ergül de, birkaç yıl öncesine kadar tarla vasfında olan bir çok yerin güzergâhın açıklanmasıyla birlikte değer kazandığını belirtiyor. Bölgede arazisi olan vatandaşlardan uygun fiyatla arazi toplayarak bunun üzerine koydukları küçük oranlı kârlarla satışlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ergül, “Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, ulaşım projelerine ağırlık verilmesi, Üçüncü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projelerin birbiriyle entegrasyonunun sağlanması, TOKİ ve Emlak Konut’un bölgede varlığını hissettirmesi yatırımcıları da cezbetmeye başladı. Artık İstanbul’un yatırımcı kitlesi bu tarafa kayıyor. Bu durum hem avantajları hem de riskleri beraberinde getiriyor’’ ifadelerini kullandı.

EMLAK RANTÇILARINA DİKKAT

Kanal İstanbul’un geçiş güzergâhlarındaki arazilerin adeta emlak rantçılarının üssü haline geldiğine dikkat çeken Mehmet Ergül şöyle konuştu: “Bölgede her keseye uygun arsa ve tarla bulunuyor. İmarı çıkmış bölgelerde 100 bin lirası olan için de fırsat var, bir milyon lirası olan için de. Orta ve uzun vadede düşünenler için fırsatların daha büyük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca konut stoklarının erimesiyle birlikte yeni inşaat işine girecek olan birçok firma bu bölgede konumlanmak isteyecektir. Şu anda arsa fiyatları oldukça makul görünüyor. Tavsiyem, ister bireysel olsun ister şirket bazlı, güzergâhı net olarak açıklanan Kanal İstanbul’un alanına giren mahalle ve çeperlerinden arsa alanlar kârlı çıkacaktır. Bunu yaparken de bölgeye hâkim ve referansları olan emlak danışmanlarını tercih etmekte yarar var.”

THY&EMLAK KONUT İŞBİRLİĞİ

Emlak Konut GYO’nun, THY ile mayıs ayında imzaladığı protokolle sahip olduğu yaklaşık 3,6 milyon metrekare arsanın yüzde 50 hissesini THY’ye devrederek hem proje hem mülkiyet ortaklığı gerçekleştirmesi bölgedeki arazilerin değerlenmesini sağladı. Planları hazırlanan yeni projenin 3 bin 500 konutluk ilk etabı için İBB’den onay bekleniyor. İlk sakinlerini iki yıl içinde ağırlayacak olan proje; İstanbul Yeni Havalimanı’na 12 kilometre, Edirne Asfaltına 7,4 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu’na 11 kilometre ve Atatürk Havalimanı’na 44 kilometre mesafede yer alacak. Projeye sadece THY’den 12 binin üzerinde ön talep alınması bölgede arazisi bulunan diğer şirketleri de harekete geçirdi.

HANGİ FİRMALARIN ARAZİSİ VAR

Kanala 3 km uzaklığa kadar arazi alıp proje geliştirmeye odaklanan markalı konut üreticileri arasında şu firmalar öne çıkıyor:

Emlak Konut GYO (Yeni havaalanına yakın noktada proje ihale edecek.)

Babacan Yapı (10 bin konutluk arazi stoğu bulunuyor.)

Fuzul Yapı (Gelişime açık bölgede arsa alımı yapıyor.)

Polat Yol (1 milyon metrekarelik alan üzerinde proje geliştiriyor.)

Dekar Yapı (Kuzey Bahçeşehir’de etap etap doğa dostu projeler inşa ediyor.)

Akzirve Gayrimenkul (Üç etaplı Strada projesi ile büyük ilgi gördü.)

Avrupa Konutları (Bio İstanbul projesinin ortağı.)

KİPTAŞ (Vaditepe ile kanala en yakın konumdaki nitelikli projeye imza attı. Projenin yeni etabı 2019’da inşa edilecek.)

Hasanoğlu İnşaat (Bölgeyi ilk keşfeden şirketlerden birisi olan Hasanoğlu Banu Evleri ile aile konseptli konutlara imza atıyor.)

Sur Yapı (İstanbul’un merkezi semtlerinde imzası bulunan şirket, Bahçe Yaka ve Semt ile Kanal’a komşu en popüler iki projesini inşa ediyor.)

Garanti Koza (Kanal’ın yanı başında iki, Bahçeşehir’de ise iki olmak üzere toplam 4 projede 5 binin üzerinde konutun satışını yaptı.)

Atmaca Gayrimenkul (Bölgede 8 proje geliştirdi. Bunlardan üçünün satışı devam ediyor.)

Rönesans Holding (Kanal İstanbul ihalesine hazırlanıyor.)

Limak Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, Kanal İstanbul dahil her türlü altyapı projesi ile ilgilendiklerini açıkladı.

AL-DAAR yatırım grubunun Arnavutköy ilçesinde son 5 yıldır 2013 yılından bugüne 500 milyon dolarlık arazi yatırımı yaptığı belirtiliyor.

Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering & Construction projenin inşaatını üstlenmek istiyor.

Bank of China da, dev projenin finansmanına talip olduğunu açıkladı.

Proje Amerikalı MWH Global şirketinin de iştahını kabartıyor.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin de,böylesine önemli olan bir projeyi, GYO’lar, büyük geliştiriciler, büyük bir konsorsiyumla birlikte geliştirebileceklerinin mesajını verdi.

Bölgede son 10 yılda proje geliştiren diğer firmalar ise şunlar:

Tahincioğlu, Cihan İnşaat, İZKA, Makro İnşaat, AK Yapı, Dağ Mühendislik, İhlas Yapı, Celaloğlu İnşaat, Dekar Yapı, Gül İnşaat, Gül Yapı, Binres, Makyol, Mesa, Nurol, Yeşil İnşaat, Ağaoğlu, Dumankaya İnşaat.

KANAL İÇİN YİD MODELİ

Kanal için Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin uygulanacak olması yabancıları cezbediyor. 5 yılda tamamlanması beklenen Kanal’ın inşası Pakistan, Afganistan, İran, Güney Kore, Çin, Japonya, İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Rusya şirketlerini cezbediyor.

HANGİ İLÇE VE SEMTLER DEĞER KAZANDI

Arnavutköy (Hadımköy-Ömerli-Deliklikaya)

Başakşehir (Bahçeşehir-Hoşdere-Fenertepe)

Küçükçekmece (Halkalı-Kanarya-Menekşe)

Avcılar (Firuzköy-Altınşehir-Tahtakale)

Beylikdüzü l Esenyurt

BU BÖLGELER REVAÇTA

KUZEYDE: Arnavutköy (Baklalı, Balaban, Boyalık, Çilingir, Dursunköy, Durusu, Hacımaşlı,

Haraççı, Karaburun, Sazlıbosna, Taşoluk, Tayakadın, Yassıören, Terkos ve Yeniköy)

ORTA BÖLÜMDE: Başakşehir (Ispartakule-Güvercintepe, Kayabaşı ve Altınşehir)

Küçükçekmece (Halkalı)

GÜNEYDE: Küçükçekmece (Fatih-Cumhuriyet-Cennet mahalleleri)

Avcılar (Firuzköy-Gümüşpala ve Üniversite mahalleleri)