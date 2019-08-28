Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı Hatay’da, kanala düşen ineği telef olmaktan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay’da, kanala düşen ineği telef olmaktan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya’nın Güzelburç Mahallesi’nde bulunan bir su kanalına inek düştü. Sahibinin ve çevredekilerin uğraşlarına rağmen inek bir türlü kanaldan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda halatla ineği karaya çıkardı.

İneğin sahibi hayvanını telef olmaktan kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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