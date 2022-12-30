Kanal İstanbul ticareti hızlandıracak

Buğra Kardan

2011’de kamuoyuna açıklanan dev projelerden Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarına yakında start veriliyor. Projenin İstanbul’dan geçen gemi adedini 43 binden 100 bine taşıyacağı tahmin ediliyor.

HUB olacağız

Yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak ilan edilen Kanal İstanbul, Türkiye’yi ticaret hub’ı haline getirecek. İhracatı kolay kılacak. Firmaların daha çok ürün alıp satmalarına imkân tanıyacak. Ülkeyi atılıma geçirecek, global fonları ve firmaları İstanbul’a çekecek projeden her sene 1-2 milyar dolar gelir elde edilecek. On binlerce ailenin ekmek yiyeceği Kanal İstanbul Projesi’nin amaçları şöyle:

Projenin amacı

İstanbul Boğazı’nın hem tarihsel ve kültürel dokusunun korunması hem de güvenliğinin arttırılması,

Boğazın trafik güvenliğinin temin edilmesi,

Seyir emniyetinin sağlanması,

Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması,

Yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı kurulması.

Kanal İstanbul’un devreye girmesi gemilerin güven ve süratle bir bölgeden diğer bölgeye geçebilmelerine ve ülkenin gelirlerine gelir eklemesinin önünü açacak.

5 alternatif üzerinde çalışıldı

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhının belirlenmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. 5 alternatif koridor saptandı. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri incelendi. Kanal İstanbul’dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145 bin tonluk tankerlerin geçişi için bir tip enkesit kullanılarak koridorlar mukayese edilmişti. Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlendi.

Uzunluğu 40-45 kilometre

Marmara ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak kanalın uzunluğu 40-45 kilometre; genişliği yüzeyde 145-150 metre, tabanda ise yaklaşık 125 metre olacak. Suyun derinliği 25 metreyi bulacak. Kanalla İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak. Kanal İstanbul’a ilave olarak, proje kapsamında iki adet liman, bir adet Yat Limanı, bir adet rekreasyon alanı ve bir adet lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

İşte kronolojisi

2011: Kanal İstanbul Projesi kamuoyuna duyuruldu.

2011-2013: Üniversitelerle güzergâh değerlendirmesi çalışmaları yapıldı.

2013-2014: Belirlenen güzergâh üzerinde sondaj faaliyeti yürütüldü. Elde edilen jeolojik ve geoteknik veriler ışığında güzergâh ön projesi oluşturuldu.

2014-2017: Kanal İstanbul güzergâhında mevcut ve planlanan projeleri olabilecek tüm kurumlarla görüşülerek koordinasyon sağlandı. Dünyadaki yapay su yolu deneyimleri de incelenerek etüt proje işlerinin yol haritası belirlendi. Güzergâhın detaylı projesi için kanal aksında, deniz ve göl ortamında ilave sondaj lokasyonları kararlaştırıldı, jeofizik etütler eklendi.

2017-2019: Kara, deniz ve gölde ilave 7 bin metreyle toplam 304 noktada 17 bin 100 metre sondaja ulaşıldı. Jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler yapıldı. Nümerik modeller oluşturuldu. Bu çalışmalardan elde edilen veriler ışığında kanal tasarımı tamamlandı. Jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler ile nümerik modeller sonucu hazırlanan belgeler ÇED Raporu’na zemin hazırladı. Bu veriler ışığında hazırlanan ÇED Raporu 18 aylık bir program dahilinde tamamlandı.

Stratejik değerimiz artacak

5 sene içinde tamamlanması planlanan Kanal İstanbul Projesi, Türkiye’nin stratejik önemini daha da arttıracak. Ülke, projeden de güç alarak hem konumu hem gitgide büyüyen üretim ve tedarik ağıyla Çin’i Avrupa’ya bağlayacak. Stratejistlerce Kanal İstanbul’un çok önemli bir yatırım olduğuna işaret ediliyor. Yatırımın tamamlanmasıyla Türkiye’nin üretim ve ihracatta yeni rekorlar kıracağına, yabancı firmaların akın edeceğine dikkat çekiliyor.