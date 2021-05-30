Kanal İstanbul nedir ve neden yapılmaktadır?

Kanal İstanbul projesi ilk kez 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilmişti. O günlerde Erdoğan “Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Yunanistan'daki Corinth Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri için bugün kolları sıvıyoruz.” şeklinde kamuoyunu bilgilendirmişti. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi için “ benim en büyük hayalim.” açıklamasında bulunmuştu. Peki, Kanal İstanbul nedir ve önemi nedir? İşte merak edilen haberin detayları…

Kanal İstanbul nedir?

Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş güzergahı olarak planlanan bir projedir. ÇED raporuna göre proje‘su yolu’ kavramı ile planlanan Kanal İstanbul projesi 45 kilometre uzunluk, alt kısımda 250 metre üst kısımda 360 metre genişlikte ve 20,75 metre derinlikte olacak.

Ancak proje sadece su yolundan oluşmuyor. Kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezler, denizden alan kazanımı, dip taraması v e beton santralleri yapımı’ da projenin bir parçası.

Kanal İstanbul projesinin yapım amacı nedir?

1-İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,

2- İstanbul Boğazı’nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve - Boğaz güvenliğinin artırılması.

3- Seyir emniyetinin sağlanması,

4- Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun yapılması

5- Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.