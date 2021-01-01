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Yaşam Kanal İstanbul ne zaman başlıyor?
Yaşam

Kanal İstanbul ne zaman başlıyor?

Kanal İstanbul ne zaman başlıyor? sorusu bir süredir gündemde olan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili merak edenler tarafından sorgulanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul için tarih verdi. Peki, Kanal İstanbul ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:06:00 -
Kanal İstanbul ne zaman başlıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2021, Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum" dedi. Kurum projeyle ilgili planların tamamlandığını, ocak ayı itibarıyla planların askıya çıkarılacağını belirtti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2021'de Kanal İstanbul çalışmalarının hızlanacağını belirtti.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Kurum, Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurum "Yüzde 52'sini yeşil alanlara ve sosyal donatılara ayırdığımız Kanal İstanbul Projemizin ÇED sürecini üniversitelerimizin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık.Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibarıyla planlarımızı askıya çıkaracağız." dedi.

2021 yılının Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacağını söyleyen Kurum "Yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kanal İstanbul nerede yapılacak?

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak.

Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taşocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak.

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