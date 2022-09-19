Kanal D dizisi final yapma kararı aldı
İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün rol aldığı Kanal D dizisi 'Seversin' ekranlara veda ediyor. Proje 21. bölümde final yapacak.
Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün yer aldığı Kanal D dizisi 'Seversin' için final kararı alındı. Dizinin 21. bölümde veda edeceği ekibe açıklandı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber günü değiştirilen ve pazartesine alınan projenin 26 bölüme kadar uzatılması planlanıyordu. Ancak bu fikirden vazgeçildi.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği dizinin senaryosu Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yanı sıra Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyordu.