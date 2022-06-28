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Medya Kanal 7 spikeri Hülya Yürekli Seloni'den flaş karar
Medya

Kanal 7 spikeri Hülya Yürekli Seloni'den flaş karar

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Yürekli Seloni, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak çalıştığı kuruma veda ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:49:00 - 2022-06-28 17:58:20
Kanal 7 spikeri Hülya Yürekli Seloni'den flaş karar

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Yürekli Seloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuruma veda ettiğini açıkladı.

2004 yılından bu yana Kanal 7 bünyesinde görev yapan deneyimli ekran yüzü Hülya Yürekli Seloni, kuruma veda ettiğini açıkladı.

Seloni, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Her veda yeni bir başlangıç demektir”

“Her veda yeni bir başlangıç demektir... Kanal 7’deki görevime veda ediyorum. Dile kolay, tam 18 yıl...” ifadelerini kullanan Seloni, sözlerine şöyle devam etti:

“1994 yılında Kanal 6’da Gece Haberleri ile başlayan ve 1995’te Kanal D Ara Haberler, 1996’da NTV’de Gün Boyu Bültenler, 2001’te Habertürk TV’de Hülya Yürekli ile Akşam Haberleri, 2004’te Kanal 7’de Hafta İçi Ana Haber ve Hafta Sonu Ana Haber Bültenleri ile devam eden 28 yıllık kesintisiz haber maratonuna ara veriyorum.

Kanal 7’de tam 18 yıl boyunca bu yolu birlikte yürüdüğüm değerli büyüklerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm ise evlerine misafir olduğum, bana kendimi ailelerinden biri gibi hissettiren değerli izleyicilerime. Varlığınız, bu uzun maratonda bana öyle büyük güç verdi ki...

Bundan sonrası için en büyük dileğim; bilgi ve tecrübelerimi, topluma fayda sağlayacak projelerde kullanmak olacak. Kendimi yenileyecek olmanın heyecanı ve mutluğu içindeyim. 30 yıldır ilk kez yapacağım uzun tatil sonrası için planladığım yeni kariyerimde güzel haberlerde buluşmak dileği ile…

Sevgi ve saygılarımla...”

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