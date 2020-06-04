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Aktüel

Kanada’nın başkenti Ottawa’da Türk Büyükelçiliğinin önünde şüpheli araç

Polis, Büyükelçiliğin önüne bırakılan araçla ilgili soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:48:51 -
Kanada’nın başkenti Ottawa’da Türk Büyükelçiliğinin önünde şüpheli araç

TORONTO (AA) - Kanada’nın federal başkenti Ottawa’da Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği binasının önüne bırakılan şüpheli araçla ilgili soruşturma başlattı.

Ottawa Polisi, dün gece geç saatlerde Rideau Caddesi yakınlarındaki Wurtemburg Caddesi'ndeki Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği binasının önüne bırakılan şüpheli araçla ilgili soruşturma başlattı.

Wurtemburg Caddesi'ne gelen polis ekipleri, soruşturmanın hem şüpheli bir paket hem de şüpheli araç olayını kapsadığını belirtti.

Polis, tedbir amaçlı olarak Wurtemburg Caddesi'ndeki apartman binalarını boşaltırken, evlerini terk etmek zorunda kalanlar için belediye otobüsleri getirildi.

Ottawa polisinin, soruşturmayla ilgili ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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