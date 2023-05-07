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Dünya Kanada'nın Alberta eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Dünya

Kanada'nın Alberta eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-07 06:54:00 -
Kanada'nın Alberta eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kanada'nın Alberta eyaletinde, geçen hafta başlayan ve giderek yayılan orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, düzenlediği basın toplantısında, kontrolden çıkan orman yangınlarının daha fazla insanı evlerinden çıkmaya zorladığını belirterek, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Başbakan Smith, Alberta'daki orman yangınını, "benzeri görülmemiş bir kriz" olarak nitelendirdi.

Smith, "eyaletimizin bu zorluğun üstesinden gelmek için doğru araçlara, doğru teknolojiye ve doğru kaynaklara sahip olduğuna ve ihtiyaç duydukları desteği alacaklarına dair herkese güvence vermek istiyorum." dedi.

Danielle Smith, şu ana kadar 122 bin hektara yakın ormanın yandığını ve gerekirse federal hükümetin de yardıma hazır olduğunu söyledi.

Alberta'nın kuzeyinde ve merkezinde devam eden aktif orman yangını noktasının 110'a çıktığını kaydeden Smith, şu ana kadar yaklaşık 25 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve 5 bin 200 kişinin de tahliyesine karar verildiğini ifade etti.
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Sıcak ve kurak hava koşullarının, orman yangınlarının hızla yayılmasına neden olduğunu açıklayan Yangın Müdahale Merkezi Sözcüsü Christie Tucker da medya brifinginde, "Yüksek bir tehlike zamanındayız. Bu yıl, yanan alan büyüklüğü açısından, son beş yılda gördüğümüzden önemli ölçüde daha yüksek rakamlardayız." diye konuştu.

Tucker, yangınlara, çevre şehirler ve diğer eyaletlerden gelen ekiplerle birlikte yaklaşık 300 itfaiyecinin müdahale ettiğini, tahliye edilenlerin ise spor salonları, fuar alanları ve toplum merkezlerinde barındırıldıklarını açıkladı.

Tahliye edilenlere, ücretsiz geçici barınma, yemek hizmetleri, giyim, sağlık hizmetleri sağlanıyor ve hayvanlarının bakımı yapılıyor.

Bu arada Alberta Eyalet Sağlık Bakanlığı, yangın alanlarına yakınlığı sebebiyle Edson Sağlık Merkezi'ni geçici olarak kapattı. Merkezde kalan 90 hasta, başka hastanelere nakledildi.

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