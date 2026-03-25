Kanada’dan Türk vatandaşlarına “Hızlı Vize” müjdesi: Kimler öncelikli olacak?

Kanada’dan Türk vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir vize adımı geldi. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC), “CAN+” adı verilen hızlı vize uygulamasının detaylarını netleştirirken, başvurularda kimlerin öncelikli olacağını da açıkladı. Buna göre, geçerli ABD vizesine sahip olan veya son 10 yıl içinde Kanada’yı ziyaret etmiş Türk vatandaşları, başvurularda otomatik olarak öncelikli kategoriye alınacak.

Bakanlık Sözcüsü Matthew Krupovich’in yaptığı açıklamaya göre, bu kapsamda başvuru yapanların standart prosedürlere kıyasla çok daha az belge sunması yeterli olacak. Ayrıca başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor. Uzmanlar, bu uygulamanın özellikle iş, eğitim ve turistik seyahat planı yapan Türk vatandaşları için önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

Öte yandan son dönemde gündeme gelen bazı iddialar da resmi olarak yalanlandı. 2023 depremi sonrası Kanada’ya giden Türk vatandaşlarının sınır dışı edileceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Kanada Türk Federasyonu, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirterek kamuoyunu yanıltıcı bilgilere karşı uyardı.

IRCC yetkilileri ayrıca vize süreçlerinde şeffaflığı artırmak adına dijital takip sistemlerinin geliştirildiğini duyurdu. Başvuru sahipleri, çevrimiçi platformlar üzerinden süreçlerini anlık olarak takip edebilecek ve gerekli durumlarda doğrudan yetkililerle iletişime geçebilecek.

Kanada hükümeti, deprem sonrası verilen özel oturum ve çalışma izinlerinin geleceğine ilişkin net bir karar açıklamazken, mevcut başvuruların bireysel olarak değerlendirilmeye devam edeceğini vurguladı. Uzmanlara göre bu yeni dönem, Türk vatandaşları için Kanada’ya erişimi daha hızlı ve kolay hale getirecek önemli bir dönüşümün habercisi olabilir.