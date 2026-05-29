CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır: Kılıçdaroğlu’na kumpası biz kurduk! İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun ile birlikte yaptık

Tüm bu sürecin Ekrem İmamoğlu'nun CHP yönetimini ele geçirme hedefiyle kurgulandığını söyleyen Erkan Çakır, söz konusu "kumpas" sürecini şu ifadelerle detaylandırdı:

"Kılıçdaroğlu'na Kumpası Biz Kurduk"

"Talimat İmamoğlu’ndan": Çakır, "Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun'la birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpası biz kurduk" ifadelerini kullandı.

"Oy Vermeyin" Talimatı: İddiaya göre, seçim döneminde Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresine "Kemal Bey’e oy vermeyin, kaybetsin" dediğini ve kendisinin de Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini belirtti.

"Trollerle Algı Yönetimi": Çakır, "Murat Ongun'un kontrolündeki trollerle 'Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanamaz' algısı yaptık. Sonra trollere 'kurultay istiyoruz' algısı yaptırdık" diyerek sosyal medyadaki yönlendirmeleri itiraf etti.

"Proje Ekrem İmamoğlu'na Ait"

"Ekrem İmamoğlu CHP'nin kontrolünün kendisine geçmesi gerektiğini söylüyordu. Zaten Ekrem Bey'in projesi buydu. 'Bizim Kemal Bey'den kurtulmamız lazım' diyordu. Çünkü Kemal Bey kazanırsa, elinin daha çok güçleneceğini düşünüyordu."

"İçeriden" İtiraflar

Erkan Çakır, söz konusu kumpasın parçası olan isimlerin daha sonra kurultay sürecinde de aynı yöntemleri kullandığını ifade etti. İddialarına göre, sosyal medyadaki "trol" hesaplar aracılığıyla kamuoyu manipüle edildi ve parti içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bir direnç oluşturuldu.

Bu açıklamalar, CHP içerisinde uzun süredir konuşulan "kulis hareketleri" ve "iç hesaplaşmalar" konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Çakır'ın paylaşımları, partinin geçmiş seçimlerdeki mağlubiyetine giden süreçte içeride yaşananları gözler önüne seren önemli iddialar olarak değerlendiriliyor.