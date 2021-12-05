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Spor Kanada'dan Filistin'e zeytin ağacı
Spor

Kanada'dan Filistin'e zeytin ağacı

Kanada'da gerçekleştirilen bir kampanyadan elde edilen gelirle Filistin'e 10 bin adet zeytin ağacı dikilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 06:01:00 -
Kanada'dan Filistin'e zeytin ağacı

Islamic Relief Canada (IRC) isimli uluslararası insani yardım kuruluşu tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 115 bin 407 Kanada Doları (1,2 milyon TL) bağış toplandı.

IRC tarafından yapılan açıklamada, zeytinciliğin, Filistin halkının en önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna işaret edilerek, her 10 dolar ile bir zeytin ağacı dikilebileceği hatırlatıldı.

İsrail güçlerinin yıkıcı saldırıları ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddeti yüzünden geçen yıl 9 bin 300'den fazla zeytin ağacının yok edildiği kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu, Filistin halkının geçimini doğrudan etkiledi. 100 bin aile, geçimini sağlamak için zeytin hasadına güveniyordu. Bu ailelerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak için Filistin genelinde 10 bin zeytin ağacı dikmeyi hedefliyoruz. Meyve vermeye başladıkça, herkes için devam eden bir nimet ve ecir kaynağı olacak."

Onlarca yıldır çatışma ve abluka ile mücadele eden Filistin halkının ihtiyaçları için 25 yıldır sahada hizmet verildiğini açıklayan IRC, son kampanya ile en az 130 bin Filistinlinin hayatına dokunacaklarını kaydetti.

Islamic Relief Canada, zeytin ağaçlarının dikiminin Filistin'de belirlenecek bölgelere 2022 yılında gerçekleştirileceğini duyurdu.

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