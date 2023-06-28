Kanada'dan dikkat çeken 5.9 milyar dolarlık P-8A tedariki bilgisi ulaştı: O iki ülke arasında bunu yapacak!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada’ya 5.9 milyar dolar tutarında P-8A Deniz Karakol Uçağı satışını onaylama kararı aldı. Karar, 16 adet P-8A uçağını kapsıyor.

Kanada’nın yaklaşık 5.9 milyar dolarlık P-8A tedariki; 16 adet P-8A uçağını, 26 adet MIDA JTRS 5 Müşterek Taktik Radyo Sistemini, 38 adet Gömülü GPS/INS sistemini, 25 adet AN/AAQ-24VN Büyük Uçak IR Karşı Tedbir Sistemini, MX-20HD EO/IR Gimballeri, AN/AAQ-2 Sistemini, AN/APY-10 Radarını ve ilave birçok unsuru kapsıyor.

Ana yüklenicinin Boeing şirketinin olacağı satış kapsamında Kanada, off-set de talep etti. Yapılan açıklamaya göre; herhangi bir offset anlaşması, alıcı ve yüklenici(ler) arasında gelecekte yapılacak müzakerelerde tanımlanacak.

Kanada, şu ana kadar P-8A sipariş eden 8’inci ülke oldu.

P-8A Poseidon

Dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden biri olan Boeing tarafından üretilen P-8A Poseidon çok maksatlı deniz karakol uçağı, 737-800ERX üzerinden Amerikan Donanması için geliştirilmiştir.

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P-8A Poseidon, sensör ve mühimmat faydalı yüklerine sahip bir deniz karakol uçağıdır. Halihazırda 30’dan fazla uçak, 300.000’den fazla uçuş saati ile 7 farklı ülkede görev yapmaya devam ediyor. P-8A; denizaltı savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif ve arama-kurtarma operasyonları için stratejik bir unsur.

P-8A Poseidon’un Teknik Özellikleri:

Maksimum hız: 907 km/h

Seyir hızı: 815 km/h

Muharebe yarıçapı: 2.222 km

Menzil: 8.300 km

Servis tavanı: 41.000 ft

savunmasanayist'e göre: Mühimmat kapasitesi: Çeşitli mühimmatlar için (AGM-84H/K SLAM-ER, AGM-84 Harpoon, Mark 54 torpido, mayınlar vb.) beş tanesi gövde içinde, 6 tanesi gövde dışında ve kanat altında olmak üzere toplam 11 adet istasyon.