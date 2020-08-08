Kanada’dan ABD’ye misilleme!

Başbakan yardımcısının yaptığı basın toplantısında, Amerika’nın aldığı bu karara “hızlı ve güçlü” olarak cevap verileceği söylendi. Kanada’nın Amerika’ya bu ‘misillemesi’ 16 Eylül’e kadar yürürlüğe girecek.

Başbakan yardımcısı Chrystia Freeland, Amerika’nın bu kararının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Freeland, toplantıda bu ifadeleri kullandı; "Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bir zamanda, bir ticaret anlaşmazlığı ihtiyaç duyulan son şeydir. Bu sadece iki tarafın ekonomik toparlanmasına zarar verecektir. Ancak ABD yönetiminin yapmayı seçtiği şey budur."

Donald Trump, dün imzaladığı tasarıyla Kanada’dan ithal edilen alüminyuma gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.