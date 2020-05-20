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Kanada'daki Türklerden Milli Dayanışma Kampanyası'na 156 bin lira bağış

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:39:10 -
Kanada'daki Türklerden Milli Dayanışma Kampanyası'na 156 bin lira bağış

TORONTO (AA) - Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 156 bin lira bağışta bulundu.

Montreal Türk Kültür Vakfı Başkanı Yılmaz Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın başında başlattıkları kampanyada 31 bin 985 Kanada doları (156 bin lira) toplandığını söyledi.

Ekinci, geçmiş dönemlerde de Yemen’e, Elazığ depremi mağdurlarına, Mehmetçik Vakfına destek olduklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu yardım kampanyasına da katılmamız lazımdı ve katıldık. Alınan netice bugüne kadar yapılan rekor destek oldu. Bu zor zamanda birlik ve beraberlik adına, devlet ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Devletimiz nasıl bize on bin kilometre uzakta da olsak elini uzatıp destek olmaya çalışıyorsa biz de karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık. Toplanan 31 bin 985 Kanada doları, kampanyanın resmi hesabına banka havalesi yoluyla gönderildi."

Yunus Camisi İmam-Hatibi Adem Atalay da kampanyaya cemaatin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.


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