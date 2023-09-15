Kanada'da üretilecek: Müthiş Westfalia karavan 20 yıl sonra yeniden ABD'ye dönüyor, ticaret artacak!

Amerikalılara açılır tavanlı bir dizi Volkswagen van tabanlı kampçı getiren şirket Westfalia, yaklaşık yirmi yıllık bir aradan sonra 2024'te Amerika pazarına geri dönecek. Bununla birlikte, yaklaşmakta olan karavan serisi bir Volkswagen modelini temel almayacak.Fransız şirket Groupe Rapido'ya ait olan simgesel marka, yeni açılan Amerika web sitesinde ön izleme görseli eşliğinde kısa bir açıklama yayınlayarak geri dönüşünü duyurdu. Burada hangi karavan serilerini satacağı henüz açıklanmadı, ancak sayfanın üst kısmındaki fotoğraf, Ram ProMaster tabanlı bir minibüsün sahile park edildiğini ve sörf tahtalarını tutan iki kişi tarafından kısmen gizlendiğini gösteriyor. Bu büyük bir ipucu: Westfalia, Avrupa'da Columbus adında bir dizi kampçı sunuyor ve bunlar ProMaster'ı ortaya çıkaran minibüs olan Fiat Ducato'yu temel alıyor. Columbus'un kaç versiyonunun (Avrupa'da dört tane var) Kuzey Amerika'ya geleceğini söylemek için henüz çok erken. Kaynak: Westfalia karavan 20 yıl sonra ABD'ye dönüyor

Westfalia'nın Avrupa web sitesinde gördükleriniz, 2024'te satışlar başladığında alacağınız şeylerle aynı olmayabilir. Ticaret dergisi RV Business, Kuzey Amerika pazarına yönelik karavanların Ontario, Kanada'da üretileceğini öğrendi. donanım (ve şüphesiz güç aktarma organları; Avrupa'da satılan karavanların çoğu) açısından belirli farklılıklar vardır. Westfalia, kampçı yelpazesini henüz kurmadığı bir bayi ağı aracılığıyla satacak ve kampçılarını Eylül ayında Indiana'da yapılacak bir ticaret fuarında tanıtacak.Westfalia Kuzey Amerika satış müdürü Len McDougall, RV Business'a maceracıların yaşlı kampçılarda sevdiği ana özelliğin yeniden mevcut olacağını söyledi. Kendisi, karavanlarının "minibüsün ön, arka ve üst açılır alanında uyku özelliği sunacağını" açıkladı.

Westfalia'nın Kuzey Amerika pazarına dönüşüyle ​​ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. turkiyeturizm'e göre: Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan son Westfalia markalı kamp aracının burnunda bir Mercedes-Benz yıldızı olmasına rağmen, meraklıların çoğu bu adı Volkswagen tabanlı modellerin uzun bir serisiyle ilişkilendiriyor. Westfalia, #vanlife interneti kasıp kavurmadan çok önce, bölünmüş ve cumbalı pencereli minibüsleri tekerlekli küçük evlere dönüştürdü ve daha sonra Vanagon ve EuroVan'a da aynı muameleyi yaptı. Volkswagen ve Westfalia ayrılmadı; Atlantik boyunca uçarsanız mevcut Transporter'ın beş versiyonundan birini seçebilirsiniz... ve sorun da budur.

Volkswagen, Transporter'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde satmıyor, bu nedenle Westfalia'nın buraya bir karavan (açılır tavanlı veya tavansız; her ikisi de mevcut) getirmeden önce Amerikan pazarındaki minibüsün standart versiyonunu homologe etmesi gerekecek. Buna karşılık Fiat, Ducato'yu kıyılarımızda sunmuyor ancak ProMaster, aktarma organları ve bazı ülkeye özgü özellikler dışında hemen hemen aynı şeydir. İster bir tekerlekten ister yatak, lavabo ve duştan oluşan tam bir iç mekandan bahsediyor olalım, Ducato'ya uyan çoğu şey ProMaster'a da uyar.