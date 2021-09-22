  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada’da Trudeau yine seçimlerin galibi
Dünya

Kanada’da Trudeau yine seçimlerin galibi

Kanada’da yapılan erken genel seçimlerde, Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti birinci oldu. Kanada Seçim Kurulunun resmi internet sitesinden yayınlanan ve resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 31.7’sini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:11:00 -
Kanada’da Trudeau yine seçimlerin galibi

Bu oy oranı ile Kanada Federal Parlamentosundaki 308 sandalyeden 156’sını kazanan Başbakan Trudeau’nun partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 170 milletvekilliğini kazanamadı.

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 34.1’ini almasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekilliği çıkarabildi. Seçimlerde, Quebec Bloğu Partisi yüzde 8.2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17.6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2.2 oy (2 milletvekili) aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay