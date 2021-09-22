Kanada’da Trudeau yine seçimlerin galibi
Kanada’da yapılan erken genel seçimlerde, Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti birinci oldu. Kanada Seçim Kurulunun resmi internet sitesinden yayınlanan ve resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 31.7’sini aldı.
Bu oy oranı ile Kanada Federal Parlamentosundaki 308 sandalyeden 156’sını kazanan Başbakan Trudeau’nun partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 170 milletvekilliğini kazanamadı.
Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti ise oyların yüzde 34.1’ini almasına rağmen, seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekilliği çıkarabildi. Seçimlerde, Quebec Bloğu Partisi yüzde 8.2 oy (32 milletvekilli), Yeni Demokrat Parti yüzde 17.6 oy (27 milletvekili) ve Yeşil Parti de yüzde 2.2 oy (2 milletvekili) aldı.