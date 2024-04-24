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Dünya Kanada’da yük treni seyir halindeyken yandı
Dünya

Kanada’da yük treni seyir halindeyken yandı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 12:18:09 - 2024-04-24 12:18:08

Kanada’da ahşap malzeme taşıyan yük treni seyir halindeyken alev alıp yanmaya başladı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki London kentinde ahşap malzeme taşıyan seyir halindeki bir trenin en az 5 vagonu alev aldı. Pazar günü meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. London İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerindeki bir binada hasar oluştuğu belirtildi. Trendeki hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu kaydedilen açıklamada, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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