Kanada'da olağanüstü hâl ilan edildi!
Kanada meydana gelen sel nedeniyle 18 bin kişi evinden ayrılmak zorunda kaldı. British Columbia'da akaryakıt kullanımı aralık ayına kadar kısıtlandı, zorunlu haller dışında seyahat yapılmaması istendi.
Kanada'nın British Columbia eyaleti, bir haftadır sel felaketiyle mücadele ederken 2 haftalık olağanüstü hâl ilan edildi.
18 bin kişinin evlerini boşaltmak zorunda kaldığı eyalette, çamur selinde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.
Abbotsford kentinde de 160 bin kadar kişinin evlerini tahliye etmesi gündemde.
Akaryakıt kullanımına 1 Aralık'a kadar kısıtlama getirilirken, zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.
Demir yolu taşımacılığındaki kesintiler, ürün sevkiyatını da etkilerken, ülkede tedarik zincirinde aksamalar yaşanıyor.