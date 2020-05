Kanada’da mobil iftar

HAMİLTON (AA) - Kanada’nın Hamilton kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan cami ve mescidlerde, alternatif uygulamalar devam ediyor. Bazı camilerde ramazan ayında okunan mukabeleler ile imamların vaazları, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken, bazı cami imamları da çocuklar için oyun uygulamaları ile dini bilgiler öğretiyor.



Her yıl ramazan ayı boyunca iftar ve sahur yemeklerinin verildiği Mountain Camisi’nde Hamilton Müslümanlar Derneği ile Mishka Sosyal Hizmetler Servisi’nin ortak organizasyonu ile mobil iftar uygulaması gerçekleştirildi.

Mountain Camisi’nde, Kovid-19 salgını nedeniyle içeride verilemeyen iftar, araçlarıyla gelen cemaate kapıda servis edildi.

Mishka Sosyal Hizmetler Servisi Genel Sekreteri Tahirah Seta, AA’ya yaptığı açıklamada camilerin bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatarak, iftar ikramında bu yolu seçtiklerini söyledi.

Seta, "Etkinliğe, bölgemizde helal sertifikası olan lokantalar ve hayırseverler büyük ilgi gösterdi. Bugün 600’ün üzerinde iftarlık dağıttık. Bayram için de farklı bir etkinlik hazırlıyoruz." dedi.



- "Camiler bizim her şeyimiz"



Etkinliğin gerçekleştirildiği Hamilton Mountain Camisi İmam-Hatibi Mesud Tora da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Kanada’da camiler, bizim için her etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz yerlerdir. Camiler bizim her şeyimizdir. Biz bu camide her yıl ramazan ayı boyunca her gün 400 ila 500 kişiye iftar ve en az 50 kişiye de sahur yemeği ikram ediyorduk. Bizim düğünlerimiz, nikahlarımız, taziyelerimiz ve herkese açık eğitim çalışmalarımız aynı Peygamberimizin zamanındaki gibi hep camilerimizde oluyordu. Camiler bizim her şeyimiz ama Kovid-19 nedeniyle kapanınca farklı etkinlikler düzenlemek durumunda kaldık.’’ diye konuştu.



Etkinlik kapsamında, araçları ile belirlenen güzergahı takip ederek dağıtım noktasına gelen Müslümanlar da duygularını şöyle aktardı:

"Camimizi özledik. Yemek için değil, kardeşlerimizi ve camimizi görmek için geldik."

Mobil iftar etkinliğinin ülke genelindeki birçok cami ve mescidde, ramazan ayının son iftarının yapılacağı bugün de devam edeceği bildirildi.