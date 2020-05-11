Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde hafta sonunu içine alan son 48 saatte 292 kişi daha Kovid-19 nedeniyle öldü. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bin 970’e çıktı. Kovid-19 vaka sayısı da aynı zaman diliminde 2 bin 414 artarak 68 bin 848’e yükseldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, salgının merkez üssü olan Quebec’te, eyalet hükümetinin Montreal dışındaki kentlerde normal hayata dönme kararına tepki gösterdi. Trudeau gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eyaletler ekonomilerini yeniden açmak için çok hızlı hareket ederse ikinci bir koronavirüs salgını dalgası Kanada'yı bu yaz hapseder. Sağlık görevlilerinin birçok ilde günlük vakaların düz bir grafik çizdiğine işaret etmesine rağmen Kanada, henüz toparlanma aşamasında değil. Hala acil durumdayız. Kanadalıların çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Trudeau, Çin’den alınan 11 milyon N95 maskesinden "standart dışı" olduğu saptanan 8 milyonu için tam fiyat ödemesi yapmayacaklarını söyledi.

Ülke genelinde 200 binin üzerinde ameliyat ertelendi

Kovid-19 salgını nedeniyle doktor, hemşire ve hasta bakıcı başta olmak üzere sağlık personeli sıkıntısı yaşanan Kanada’da, 200 binin üzerinde ameliyat ve tıbbi işlem, kanser tarama testleri ve diğer klinik faaliyetleri süresiz olarak ertelendi. Hastanelerde Kovid-19 vakalarına daha fazla personel ve yer tahsis edebilmek için alınan karardan, durumu acil müdahale gerektiren hastalar muaf tutuluyor.

Öte yandan Vancouver kentindeki Oppenheimer Park'ta kurdukları baraka ve çadırlarda yaşayan 261 evsiz, oteller ve geçici barınaklara taşındı. Evsizlerden boşalan parklarda, biriken çöplerin temizlenmesine ve dezenfeksiyon işlemlerine başladı. Eyalet hükümeti, bazı evsizlerin yerleştirildikleri evlerde kalıcı olarak kalabileceklerini duyurdu.