Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 738'e çıktı

TORONTO (AA) - Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 4 günde 75 kişi yaşamını yitirdi.



Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 738'e yükseldi.

Vaka sayısı 1297 artışla 107 bin 381'e ulaştı. Kanada'da bugüne kadar 2 milyon 940 bin 925 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Salgının başlangıcından bu yana hastalığı atlatanların sayısı 70 bin 759'a çıktı.

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Öte yandan Ontario Eyalet Polisi, Kanada'nın ABD ile sınır kentlerinden Thunder Bay'e gelen 65 ve 66 yaşlarındaki ABD vatandaşı karı kocaya, 14 gün karantinada kalma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 bin Kanada doları ceza kesildiğini duyurdu.

Kanada Halk Sağılığı Ajansı Toronto ve Montreal başta olmak üzere ülkenin yolcu trafiği yoğun havalimanları ile sınır kapılarına ek sağlık görevlisi tahsis edildiğini açıkladı.







