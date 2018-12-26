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Kanada'da imamdan dikkat çeken vaaz!

Kanada'da imamlık yapan Younus Kathrada, yılbaşına yönelik yaptığı vaazda dikkat çeken ifadeler kullandı. Kathrada, "'Mutlu Noeller demek insan öldürmekten daha kötüdür' dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:29
Kanada'da imamdan dikkat çeken vaaz!

Kanada'da imamlık yapan Younus Kathrada'nın, 'Mutlu Noeller demek insan öldürmekten daha kötüdür' sözü tartışma yarattı.
Kanadalı imam Younus Kathrada'nin 'Mutlu Noeller demek insan öldürmekten daha kötüdür' sözü, Kanada'yı karıştırdı. Çok sayıda kişi imamın vaazını sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

İmam Younus Kathrada, Müslüman gençlere yönelik sözlerine, 'Onlara, Mutlu Noeller diyecek kişiler var. Onları ne diye tebrik ediyorsunuz? Hz. İsa'nın doğumunu mu kutluyorsunuz? Bu bir Müslüman için kabul edilebilir midir? İnançlarını mı onaylıyorsunuz? Bunu söyleyerek onay veriyorsunuz' diyerek başladı.

'Mutlu Noeller demek insan öldürmekten daha kötüdür'

İmam bir süre sonra, 'Mutlu Noeller demek insan öldürmekten daha kötüdür' ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

Bir video paylaşım sitesine yüklenen konuşmalar Kanada'da günün konusu oldu. Çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından imamı ve vaazını hedef alan eleştirilerde bulundu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:29
  1. Kanada
  2. imam

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