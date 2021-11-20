Kanada'da 'akaryakıt' kısıtlaması!

Kanada'nın güneybatısındaki British Columbia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, British Columbia Tarım Bakanı Lana Popham, felaketler nedeniyle binlerce hayvanın telef olduğunu açıkladı. Eyalette acil durum ilan edildi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri bölgede

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia'da yağışların sellere yol açtığını, federal hükümetin yerel yönetimlerle irtibatta olduğunu söyledi.

Halka destek vermek adına Kanada Silahlı Kuvvetleri gibi kaynaklarını bölgeye gönderdiklerini kaydeden Trudeau, temizlik ve inşa çalışmaları için yine bölgede olacaklarını vurguladı.

Yakıt azaldı

Yaşanan sel sonrasında bölgeye tedarik edilen yakıt azaldı.

Karayolu ve demiryolu bağlantılarının kesintiye uğramasının ardından tedarik zincirinde aksamalar yaşandı. Ham petrol taşıyan Trans Mountain boru hattının ise en az bir hafta daha kapalı olacağı açıklandı.

Demir yolu ağındaki kesintiler de sevkiyatları engelledi. Tedarik zincirinde yaşanan aksama ve çalışmaları kolaylaştırma amacıyla yeni tedbirler alındı.

Trafiğe kısıtlama getirildi

Zorunlu haller dışında seyahat yapılmaması da istendi.

Eyaletin Kamu Güvenliği Bakanı Mike Farnworth, selde hasar gören otoyol ağının onarılması sırasında trafiğe kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bakan Farnworth, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle akaryakıt kullanımının 1 Aralık'a kadar kısıtlandığını açıkladı.

"Açgözlüysek başarısız oluruz"

Farnworth, "İnsanlardan şu anda yakıt tüketimini ve araç seyahatlerini sınırlamalarını istiyoruz. Eyalet olarak birlik olmamız gereken 10 ila 11 gün var, açgözlüysek başarısız oluruz. İnsanların büyük çoğunluğu doğru olanı yapacaktır. Bu adımlar ticari trafiğin de akışını sağlayacak, tedarik zincirlerimizi dengeleyecek ve herkesin eve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Kısıtlama kararıyla sürücüler, artık 30 litreden fazla yakıt alamayacak.