Kanada Türkiye’ye satmamıştı! ASELSAN daha iyisini yaptı! KAAN’a ‘Kartal gözü’ Bize yapamazsın de otur ve izle!

Kanada, Türkiye’de üretilen İHA ve SİHA’ların Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sırasında Dağlık Karabağ’da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 2020’de bu araçlarda kullanılan kamera sistemlerinin ihracat iznini iptal etmişti.

Bunun üzerine Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından uygulanan ambargolara karşı kurulan Aselsan, SİHA’larda kullanılan kamera sistemlerine yoğunlaştı. Son 3 yılda helikopter ve SİHA’larda kullanılan Aselflir 300T, Aselflir 400 ve Aselflir 500 kamera sistemlerini üretti. Aselflir 500 “İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler, uçaklar dahil, sabit ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi” olarak tanımlanıyor.

İDA'yı imha etti

Aselflir 500 kamera sistemi, geçen hafta Bayraktar Akıncı TİHA’ya entegre edildi. Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ndeki test uçuşunda, Akıncı TİHA, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ve entegrasyonu başarıyla yapılan Aselflir 500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile ilk kez uçtu. Akıncı, sistemi kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı imha etti. Aselsan, Aselflir 500’ün daha üst versiyonu olan “İHA/SİHA/ TİHA platformları ve ağır sınıf taarruz helikopterleri başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılması planlanan hassas stabilizasyon özelliğine sahip “elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi” Aselflir 600 sistemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Aselflir 600 sisteminin bu yıl içinde SİHA’lara entegre edilmesi planlanıyor.

KAAN için TOYGUN

Aselsan, daha yüksek bir teknolojiye sahip TOYGUN sistemi üzerinde de çalışma yürütüyor. KAAN’a “Kartal gözü” kabiliyeti kazandıracak olan TOYGUN’un Kızılelma ve Anka 3’te de kullanılması planlanıyor.

"Kanada'ya vermeye hazırız"

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, 10 ülkeye 178 CATS kamerası ihraç ettiklerini belirterek, “Karabağ Harekatı’ndan sonra ortaya çıkan haksız ambargoların ardından biz, CATS kameramızı geliştirdik ve SİHA’larımıza entegre ettik. Akyol, ambargoyla ilgili durumu şöyle değerlendirmişti: “Öncelikle Kanada, NATO müttefikimiz. Ambargoyu kaldırmış olmasını, iyi bir adım olarak değerlendiriyorum. Bugüne kadar ambargo koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için biz mutluyuz, keyifliyiz. Bu teknolojileri geliştirdiğimiz için gururluyuz. Bizim kameramız, daha iyidir. Kanada başta olmak üzere herkese hizmet vermeye hazırdır.”

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