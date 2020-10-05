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Aktüel Kanada Türkiye'ye bazı teknolojiler için verdiği ihracat iznini askıya aldı
Aktüel

Kanada Türkiye'ye bazı teknolojiler için verdiği ihracat iznini askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:22:43 -
Kanada Türkiye'ye bazı teknolojiler için verdiği ihracat iznini askıya aldı

OTTAWA (AA) - Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Champagne, ülkesinin Türkiye'ye yönelik bazı ihracat izinlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Champagne, açıklamasında, "Son birkaç gündür Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmalarda kullanıldığına ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları duyar duymaz Kanada Dışişleri Bakanlığına bu iddiaları inceleme talimatı verdim. Kanada'nın sıkı ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalardan dolayı, daha derinlikli incelemeye zaman bırakmak üzere Türkiye'ye verilen ihracat izinlerini askıya aldım." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan endişe duyduğunu belirten Champagne, "Sahadaki durumu derhal istikrara kavuşturmak için tüm tedbirlerin alınması ve bu çatışmanın barışçıl ve müzakereli bir çözümden başka bir alternatifi olmadığı çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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