Kanada da Ukrayna'yı sattı

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair Pazartesi günü yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin böyle bir adım atma konusundaki tereddütleri nedeniyle Kanada'nın Ukrayna'ya askeri eğitmenleri geri gönderme zamanının geldiğini düşünmediğini söyledi.

Blair, ittifakın Ukrayna'ya silah tedarikinin koordine edilmesinde daha büyük bir rol üstlenmesine karar verilen bir NATO zirvesine katıldıktan sonra gazetecilere konuştu.

Blair gazetecilere, "Eğitimi geliştirmek için bir NATO misyonu tartışıldı. Şu anda koşullar -bana göre- Kanadalı eğitmenleri Ukrayna'da konuşlandırmak için uygun değil" dedi:

"Bence şu anda Ukrayna'da bir askeri eğitim misyonunun genişletilmesi konusunda oldukça anlaşılabilir bir endişe var."

2015'ten bu yana 40.000'den fazla Ukraynalı askerin eğitimine yardımcı olan Kanada, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden hemen önce eğitim birliğini Batı Ukrayna'dan çekmişti. Eğitmenler, Ukraynalı birliklerle çalışmalarına devam etmek üzere İngiltere ve Polonya'ya taşındı.

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Beyaz Saray, ABD askeri eğitmenlerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamadığını açıkladı.

Kaynak: Mepa News

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