Kanada askerlerinden Müslüman katliamı!

Kanada ordusu personelinin, Irak ve Suriye'de yüzlerce sivilin öldürüldüğü ABD operasyonlarına katıldığı ortaya çıktı.

Kanada merkezli Ottawa Citizen gazetesinin haberine göre, Kanada ordusuna bağlı özel kuvvetler personeli, ABD güçlerinin Irak ve Suriye'de yürüttüğü operasyonlara iştirak etti.

Habere göre, Kanada Ulusal Bakanlığı, gizli görev gücü olarak adlandırılan Talon Anvil bünyesinde bir Kanada özel kuvvet personelinin görev aldığını ve bir personelin de yardımcı rol görevi üstlendiğini doğruladı.

Bakanlık Kanada özel kuvvetler personelinin Talon Anvil Görev Gücünde hangi rolleri üstlendiğine dair detay paylaşmazken söz konusu askerlerin Nisan-Ekim 2015 tarihleri arasında ABD ordusunda görev yaptığını belirtti.

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ABD ordusu çatısı altındaki Talon Anvil Görev Gücü, 2014-2019 tarihleri arasında Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlar gerçekleştirmesinin yanı sıra her iki ülkeye de on binin üzerinde bomba ve füze atılmasına aracılık etmişti.

Operasyonlar sırasında çiftçiler, sokaktaki çocukları, çatışmadan kaçan aileleri ve binalara sığınan sivilleri vurmakla suçlanan Talon Anvil adlı özel birlik, birçok operasyonu gelişigüzel bir şekilde gerçekleştirmekle suçlanıyordu.

Bahse geçen özel birliğin yüzlerce sivili katlettiğine inanılıyor.

İnsan hakları örgütleri, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Irak ve Suriye'de en az 7 bin sivilin ölümüne neden olduğunu savunuyor.

Kaynak: Mepa News