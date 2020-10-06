Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada tarafından bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Savunma sanayinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini belirten Demir, SİHA'larda kullanılan CATS kameralarının seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler. ASELSAN’da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.