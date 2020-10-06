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Teknoloji Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor
Teknoloji

Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'larda kullanılan CATS kameralarının yerli olarak seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:43:00 -
Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada tarafından bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya almasıyla ilgili açıklamada bulundu. Savunma sanayinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini belirten Demir, SİHA'larda kullanılan CATS kameralarının seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler. ASELSAN’da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

76

HANİ SİZ SÖZDE HERŞEYİ KENDİNİZ YAPIYORDUZ KANADANIN NEYİNE MUHTAÇSIZ ACABA
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Muraad

Kötü komşu ev sahibi edermiş.
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