0553 313 94 23

Kana Biyik muhteşem bitirdi

Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da ayak voleybolu oynayan Kana Biyik, röveşata ile harika bir sayı aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 10:18
Kana Biyik muhteşem bitirdi

Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da ayak voleybolu oynayan Kana Biyik, röveşata ile harika bir sayı aldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yapılan ısınma hareketlerinin ardından futbolcular top kontrolü ve pas çalışması yaptıktan sonra ayak voleybolu oynadı.


Kayserispor’un başarılı defans oyuncusu Kana Biyik ve Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Tiago Lopes’e karşı ayak voleybolu oynadı. Kana Biyik, Sapunaru’nun pasında röveşata ile harika bir sayı aldı ve büyük sevinç yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
    1. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    2. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    3. Antalya Bisiklet Turu
    4. YHT kazazedelerinden Ankara..
    5. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    6. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    7. Hollanda’da camiye saldıranların..
    8. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    9. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    10. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    11. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    12. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    13. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    14. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    15. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    16. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    17. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    18. Bakan açıkladı: O borçlar..
    19. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    20. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    21. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    22. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    23. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    24. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    25. Siber polisi banka müşterilerini..
    26. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    27. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    28. Soylu: Ülkelerinin duymaktan bile..
    29. TCMB'den döviz depo ihalesi
    30. Sektörel güven endeksleri açıkladı
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...