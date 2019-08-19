Kan sulandırıcı yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır? Kanın sulanmasına iyi gelen yiyecekler
Vücudun sağlık problemleri yaşamasının başında kan dolaşımının normalden daha farklı ya da düzensiz seyretmesi gelmektedir. Kanın çok fazla katılaşması kanda pıhtılaşmaya neden olur ve bu dolaşımı azaltır. Bu nedenle kan sulandırıcı yiyecekler alınması faydalıdır.19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:22
Gündelik hayatta kullandığımız bazı gıdalar vasıtasıyla kanımızı sulandırabiliriz. Bu durumdan rahatsızsanız öncelikle doktorunuza görünüp tavsiye ettiği gıdaları almanız faydanıza olacaktır. İlaç kullanmadan ve herhangi bir kimyasal almadan kanınızı bu gıdalarla sulandırabilirsiniz.
- Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan sarımsak en etkili kan sulandırıcı gıdaların başında gelmektedir. Doğrudan kanı sulandıran sarımsak aynı zamanda kan akışını da düzenler.
- Zeytinyağı
Zeytinyağı kanın incelmesinde aktif rol oynar. Zeytinyağında bulunan maddeler kanın pıhtılaşmasını engeller.
- Zerdeçal
Kolesterolün damarlarda birikmesini engeller ve kanın katılaşmasına engel olur.
- Papatya, Ekinezya ve Karanfil Çayı
Bu bitki çaylarının kan dolaşımının düzenlenmesinde büyük katkısı vardır.
- Kırmızı Biber
Kırmızı Biber de Zerdaçal gibi kan sulandırıcı bir görev görmektedir.
- Kızılcık Meyvesi
Kanın vücuttaki dolaşımında bir denge sağlar ve kanı sulandırır.
- Üzüm
Kuru ya da yaş fark etmez kanın sulandırılmasına başat rol oynar.
YORUM YAZ