Kan sulandırıcı yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır? Kanın sulanmasına iyi gelen yiyecekler

Gündelik hayatta kullandığımız bazı gıdalar vasıtasıyla kanımızı sulandırabiliriz. Bu durumdan rahatsızsanız öncelikle doktorunuza görünüp tavsiye ettiği gıdaları almanız faydanıza olacaktır. İlaç kullanmadan ve herhangi bir kimyasal almadan kanınızı bu gıdalarla sulandırabilirsiniz.

Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak en etkili kan sulandırıcı gıdaların başında gelmektedir. Doğrudan kanı sulandıran sarımsak aynı zamanda kan akışını da düzenler.

Zeytinyağı

Zeytinyağı kanın incelmesinde aktif rol oynar. Zeytinyağında bulunan maddeler kanın pıhtılaşmasını engeller.

Zerdeçal

Kolesterolün damarlarda birikmesini engeller ve kanın katılaşmasına engel olur.

Papatya, Ekinezya ve Karanfil Çayı

Bu bitki çaylarının kan dolaşımının düzenlenmesinde büyük katkısı vardır.

Kırmızı Biber

Kırmızı Biber de Zerdaçal gibi kan sulandırıcı bir görev görmektedir.

Kızılcık Meyvesi

Kanın vücuttaki dolaşımında bir denge sağlar ve kanı sulandırır.

Üzüm

Kuru ya da yaş fark etmez kanın sulandırılmasına başat rol oynar.