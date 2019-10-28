Kan sulandırıcı kullanmak neden gerekir? Kanımızın aşırı koyulaşması dolaşımını yavaşlatır ve bazı bölgelerde kan pıhtıları oluşur. Oluşan bu kan pıhtıları damarların tıkanarak felç ve kalp krizi gibi ani rahatsızlıklara sebebiyet verir. İşte kanın sulandırılması hakkında merak edilenler...

Kan sulandırıcı neden gereklidir?

Kan sulandırıcı ilaçlar, kalbe kan akışını durdurabilen kan pıhtılarının oluşmasını önler. Ne işe yaradıkları, hangilerinin ne tür etkileri olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmelisiniz. Kan sulandırıcı ilaçlar, kanın pıhtılaşmasını önlemek için ağızdan veya damardan alınan ilaçlardır. Kan pıhtıları, kalbe, akciğerlere veya beyne kan akışını durdurabilir. Kalp krizi veya felce neden olabilir.

Doktorunuz kalp kapağı sorunu ve kalp krizi riski dahil olmak üzere kalp rahatsızlığınız varsa kan inceltici almanızı önerebilir. Kan sulandırıcı ilaçlar tam olarak yönlendirildiği gibi alınmalıdır. Yeterince almazsanız, ilaç etkili olmaz. Çok fazla almak ciddi kanamaya yol açabilir.

Kan sulandırıcı ilaç grupları farklı etkilere sahip olabilir. Bazı kan incelticiler, kan hücrelerinin damar ve arterlerde birbirine yapışmasını engellemek için kanı inceltir. Diğerleri kan pıhtılarının oluşması için gereken süreyi arttırarak kan pıhtılarını önler. Bunlar sırasıyla antiplatelet ve antikoagülan ilaçlar olarak bilinir.

Kan sulandırıcı yiyecekler nelerdir?

Sarımsak. Doğal antibiyotik olarak bildiğimiz sarımsak, aynı zamanda en etkili doğal kan sulandırıcı yiyeceklerden birisidir.

Zeytinyağı Bu mucizevi yağın içerdiği bol miktardaki E vitamini kan sulandırıcı özellik göstermektedir.

Balık yağı

Kırmızı Biber

Maydanoz