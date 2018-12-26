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Kan grubumuz romatizmamızı tetikliyormuş

Kan grubumuz ile romatizmamız arasında çok sıkı bağ var. Neredeyse 200 çeşit romatizma var. Fakat romatizmal hastalık genellikle “eklem yerleri” hastalığıdır. Eklemlerden başlar ve iç organlara hatta beyne sıçrar.

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:29
Kan grubumuz romatizmamızı tetikliyormuş


Romatizmanın en sık görüleni ise kemik erimesidir. Osteoporoz tabir edilen bu hastalık diğer romatizmal hastalıklar gibi kişinin mizacı, yedikleri, içtikleri ile doğrudan alakalıdır. Aldığı ilaçlar, hareketsizlik, katkı maddeleri kemik erimesinde rol oynuyor.

Gelelim tekrar kan gruplarımızla romatizmal hastalıkların ilişkisine:

“O” grubu kanı olanlar romatizmal hastalıklara diğer gruplara nisbetle daha sık yakalanırlar. Bunun sebebi iki temel gıdadır. Biri buğday ve buğday ürünleri diğeri de süt ve süt ürünleridir. “0” kan grubu olanlar bu besinleri hazmetmekte zorlanır. Hazmedilemeyen buğday temelli ürünler bu insanların yumuşak dokularında, eklemlerinde iltihaba, ağrı sızıya yol açar. Yine bu grubun insanlarındaki sıcak safra, süt ve süt ürünlerini yakarak bir tür kirece dönüştürür, damarlarda, organlarda, dokularda depolar. Böylece eklemlerde romatizma başlar.

“B” grubu kanı olanlarda ise idrar yollarında böbreklerinde problem olur. Zararlı tuzları, toksinleri vücuttan atmakta zorlanırlar. Bu yüzden de romatizmal hastalıkların tehdit alanına girerler.

Romatizmal hastalıklara karşı en dayanıkı olanlar “A” grubu kanı olanlardır. Fakat onlar da zararlı maddeleri, toksinleri terleme yoluyla daha çok atma durumunda olduklarından cilt hastalıklarına açıktırlar. Ülkemizde genel olarak A ve O gruplarının hakimiyeti vardır. ABD’de, bizdekinin tersine O grubu daha fazla rastlanan bir gruptur. A grubu ise, ikinci sıklıktadır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:33
  1. romatizma
  2. kan grubu

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