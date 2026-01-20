Kan emicilere şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

  • İSTANBUL
İstanbul merkezli 3 ilde tefecilere operasyon düzenlendi. Gelen ilk bilgilere göre 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü "tefecilik" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen 3 ev, dükkan, arsa ve 15 aracının, şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

