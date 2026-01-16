Kan emici tefecilere operasyon
İstanbul merkezli 5 ilde vatandaşların kanını emen tefecilere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
