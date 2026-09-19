Kan donduran vicdansızlık: Emekli maaşı için ölen babasını 1.5 yıl sakladı

İspanya’da yaşanan tüyler ürpertici olay, açgözlülük ve vicdansızlığın ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Torrecaballeros kasabasında 25 yaşındaki bir cani, 71 yaşındaki babasının emekli maaşını cebe indirmeye devam edebilmek için öz babasının cesedini tam 18 ay boyunca evdeki bir dolapta sakladı. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Los Fresnos Caddesi’ndeki bir evden yükselen mide bulandırıcı kokular üzerine harekete geçen ekipler, girdikleri adreste kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı adamın cesedinin, çürüme kokusunu engellemek amacıyla özel silikon torbalara sarıldığı ve muhafaza edildiği alanın da tamamen silikonla sızdırmaz hale getirildiği belirlendi.

Babasının bunama hastası olmasını ve çaresizliğini fırsat bilen zanlının, öz babasının cenazesini kaldırmak yerine maaşını sömürmeyi seçmesi kamuoyunda büyük bir nefret ve öfkeye yol açtı.

Korkunç cinayeti ya da ihmali örtbas etmek için şeytani yöntemlere başvuran zanlının yakalanma süreci de olayın vahametini artırdı. Yerel bir gazeteyi arayarak itirafta bulunan ancak babasının ölüm sebebine dair tek kelime etmeyen zanlının, cinayeti gizlemek mi yoksa suçu hafifletmek mi istediği belirsizliğini koruyor. Yaşlı adamın ölümünde bir darp veya cinayet izi olup olmadığı yapılacak otopsiyle netleşecek. Komşularının sosyalliğiyle tanıdığı talihsiz adamın hatırasına ve cesedine yapılan bu aşağılık muamele, açgözlü bir evladın kendi öz babasına reva gördüğü vicdansızlık olarak kayıtlara geçti.