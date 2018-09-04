Kan donduran vicdansızlık! Çöpte bebek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta çöp kenarında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta sabah erken saatlerde yol kenarında yeni doğmuş bir bebek cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi. Çevrede geniş çaplı bir araştırma yapan ekipler, bebeğin cesedini yaptıkları inceleme ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.

Polis, bebeği çöp kenarına bırakanların bulunması için çalışma başlattı.