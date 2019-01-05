Kan donduran plan… İlçe dinamitlerle dolu! Suçu Türkiye’ye atacaklar

PKK ve müttefiklerinin asıl korkusu Tel Abyad-Resulayn aksından başlayarak Fırat’ın doğusunda daha iç bölgelere uzanacak TSK-ÖSO operasyonları. Resulayn eski emniyet sorumlusu Salih Hamza, yaptığı açıklamada bölgedeki son duruma ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. “Münbiç konusunda PKK, efendilerinin talimatı dışında hareket etmiyor ve ‘çık’ denildiğinde oradan kaçacak. Fakat Tel Abyad, Resulayn başta olmak üzere Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât onların en büyük korkusu ve uykularını kaçırıyor” diyen Hamza, sadece Resulayn’a aralık ayı ortasından buyana 6 bin PKK’lının getirildiğini kaydetti. Örgütün ilçeye ‘şov amaçlı’ olarak Kandil kadrosundan teröristleri de konuşlandırdığını ifade eden Hamza, “Resulayn’a getirilenlerin yüzde 85’i ABD’nin para desteğiyle bölgeden devşirilen ya da ailelerinden zorla alınmış kişilerden oluşuyor; diğerleri ise Kandil’den getirildi” açıklaması yaptı. Hamza, bölgenin durumuna dair şunları söyledi:

Büyük katliam yaptılar

“PKK, Esed güçlerinden temizlendikten sonra defalarca Resulayn’a saldırdı. ÖSO 2012-2015 döneminde PKK’ya karşı 120 şehit verdi. DEAŞ 2014’te şehri muhaliflerden gasp etti ve 2016 yılında PKK’ya teslim etti. ABD-PKK-DEAŞ tiyatrosuyla şehrimizin gasp edildiği dönemde, yani 2015’ten 2019’a gelinceye kadar bin kişi teröristler tarafından vahşice katledildi. Binlerce kişi ise kaçırıldı ve işkence gördü. Bazıları halen kayıp. Fabrikalara, evlere, işyerlerine, tarlalara, petrol kuyularına el koydular. Şimdi Türkiye’nin artan hazırlıkları ve yaptıkları zulmün faturasını ödeme vakti yaklaştığı için korkuyorlar.”

İlçe dinamitlerle dolu: suçu Türkiye'ye atacaklar

“İnsanlar sınır boyunda harekât korkusuyla kazılmış hendekleri görüyor. Oysa Resulayn’ın tamamına yakını yeraltı tünelleriyle dolu. Şehir merkezindeki Emniyet Caddesi üzerinde tüm tünellerin birleştiği merkez var. Asfer Nacar’a kadar uzanan tüneller sebebiyle 2 ayda 20’den fazla ev çöktü. Örgüt bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmiyor. Burada evi, işyeri olan yüzlerce Arap’ı Duvvara bölgesine sürdüler. PKK ülkede ve uluslararası düzeyde hak aranacak herhangi mercii olmadığı için de son derece rahat hareket ediyor ve tüm Resulayn çöksün istiyorlar. Kaçarken geride tamamen enkaz bırakmak için her şeyi yaptılar. Rakka örneğini diğer beldelerde de tekrar edecekler. Dinamitlerle doldurdukları birçok fabrika, okul ve resmi kurumu patlatacak ve suçu Türkiye’nin üzerine atacaklar.”

Paniğin nedeni zengin kaynaklar

Resulayn, toplamda 20 bin kilometrekarelik yüzölçümü, bereketli toprakları, tarihi eserleri, medeniyet geçmişi ve barındırdığı yer altı zenginlikleriyle PKK’nın ticaret ve enerji merkezi olma özelliği taşıyor. Şedadi, Karaçok, Sabah el-Hayr ve Rimeylan, Suriye’nin en zengin petrol ve gaz rezervlerine sahip bölgeleri. PKK işgalindeki Resulayn aynı zamanda Suriye’nin buğday, pamuk ve mısır açısından en zengin üretim alanı, zahire deposu olarak görülüyor. Bu nedenle ilçe, ABD-PKK ittifakının en çok önem verdiği yerlerin başında geliyor.

KAYNAK: YENİŞAFAK