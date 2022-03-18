Kan donduran olay! Kocasına kızan anne, 1 yaşındaki kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayeti ile gelip yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki bebeğe, annesinin eşine öfkelenip şırınga ile çamaşır suyu verdiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da dün akşam kan donduran olay kayıtlara geçti. 1 yaşındaki kız çocuğu Bismil Devlet Hastanesi'ne kusma şikayeti ile getirildi. Durumu gittikçe ağırlaşan bebek, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye(21) sorular sordu.

Kocasına sinirlenip kızına çamaşır suyu içirdi

N.E. ise dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

Cezaevine gönderildi

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.Y.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.