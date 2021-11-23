Kan donduran olay! İnsan eti yediğini itiraf etti

Rusya’da karıştığı trafik kazasında bulunduğu aracın bagajından ceset çıkan şahıs, 1 yıl önce işlediği cinayeti ve insan eti yediğini itiraf etti.

Rusya’nın Leningrad bölgesinde yaşanan trafik kazası ülkeyi ayağa kaldırdı. Bariyerlere çarpan araca arkadan başka bir aracın çarpması sonucu aracın bagajındaki ceset ortaya çıktı. Başı kesilmiş haldeki cansız bedenin fark edilmesinin ardından cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ormanlık alana kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ormanlık alana kaçan 3 şahıs kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların 23 yaşında oldukları belirtildi. Polise verdikleri ifadede cansız bedenin araçla gezerken tartıştıkları ve kavga sırasında öldürdükleri kişiye ait olduğunu itiraf eden şahıslar, cesedi ise ormanlık alana gömmeyi planladıklarını açıkladı. Cansız bedenin 50’li yaşlarında Ermenistan uyruklu bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.

İnsan eti yediğini itiraf etti

Soruşturma sırasında zanlılardan Egor Komarov başka bir cinayeti daha itiraf ederek, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir kişiyi öldürerek etini yediğini açıkladı.

Komarov, “Eylül 2020’de bir cinayet işleme fikri oluştu. O sırada ailemin evindeydim. Orada bir makas buldum ve St. Petersbug’a gittim. Kıyafetlerimi değiştirdim ve cep telefonumu bırakarak Sosnovsky ormanlık alanına gittim. Ormanda 15 dakika boyunca bir kurban aradım. Uzun boylu, zayıf ve kıvırcık saçlı bir adamı tespit ettim. Saldırmak için doğru anı bekledim. Arkasından ilerleyerek önce sağ ve sol tarafına bıçak soktum. Ardından boğazını kestim. Cesedi gizlemek için hemen yakındaki bir menfeze götürdüm. Üzerimi değiştirip kanlı kıyafetlerimi çantama koydum. Ailem evde değildi, ben de kopardığım dilini pişirmeye karar verdim ama pişirdiğim etin tadını beğenmedim. Bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim, pişman değilim" dedi.

Ülkede akıllara durgunluk veren olayın açığa çıktığı kaza ile ilgili bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Rusya Soruşturma Komitesi araçtan çıkan kesik baş cinayeti ile geçtiğimiz yıl Komarov’un işlediği cinayet ve insan eti yemesiyle ilgili ayrı ayrı soruşturma başlattı.