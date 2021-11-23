  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu helalleşmek istedi, Muharrem İnce 'Önce hesaplaşalım' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ekonomik kurutuluş savaşından da zaferle çıkacağız

Tunç çağı, Bizans ve Roma dönemlerine ait... Gizli bölmede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde 1,5 yıl var; yapılacak çalışmalarla 2023 yeni bir zafer yılı olacaktır'

Engin Altay, HDP-PKK ilişkisini görememiş! Gözün mü bozuk, akıl sağlığın mı be adam?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine cevap

CHP'li İlgezdi'den görülmemiş nankörlük!

Altın ile ilgili yeni gelişme! Yeniden basılması için çalışma başlatıldı

Ölümü yürekleri burkmuştu: Müslüme’nin ölümünde sıcak gelişme!

Yunanistan’dan bomba Türkiye itirafı: Bizi batıracaklar!
Dünya Kan donduran olay! İnsan eti yediğini itiraf etti
Dünya

Kan donduran olay! İnsan eti yediğini itiraf etti

Rusya’nın Leningrad bölgesinde trafik kazasına karışan bir kişinin bagajından ceset çıktı. Cinayetin 1 yıl önce işlendiği ortaya çıkarken, zanlı insan eti yediğini itiraf ederek kan dondurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 00:58:00 - 2021-11-23 01:05:13

Rusya’da karıştığı trafik kazasında bulunduğu aracın bagajından ceset çıkan şahıs, 1 yıl önce işlediği cinayeti ve insan eti yediğini itiraf etti.

Rusya’nın Leningrad bölgesinde yaşanan trafik kazası ülkeyi ayağa kaldırdı. Bariyerlere çarpan araca arkadan başka bir aracın çarpması sonucu aracın bagajındaki ceset ortaya çıktı. Başı kesilmiş haldeki cansız bedenin fark edilmesinin ardından cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ormanlık alana kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ormanlık alana kaçan 3 şahıs kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların 23 yaşında oldukları belirtildi. Polise verdikleri ifadede cansız bedenin araçla gezerken tartıştıkları ve kavga sırasında öldürdükleri kişiye ait olduğunu itiraf eden şahıslar, cesedi ise ormanlık alana gömmeyi planladıklarını açıkladı. Cansız bedenin 50’li yaşlarında Ermenistan uyruklu bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.

İnsan eti yediğini itiraf etti

Soruşturma sırasında zanlılardan Egor Komarov başka bir cinayeti daha itiraf ederek, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir kişiyi öldürerek etini yediğini açıkladı.

Komarov, “Eylül 2020’de bir cinayet işleme fikri oluştu. O sırada ailemin evindeydim. Orada bir makas buldum ve St. Petersbug’a gittim. Kıyafetlerimi değiştirdim ve cep telefonumu bırakarak Sosnovsky ormanlık alanına gittim. Ormanda 15 dakika boyunca bir kurban aradım. Uzun boylu, zayıf ve kıvırcık saçlı bir adamı tespit ettim. Saldırmak için doğru anı bekledim. Arkasından ilerleyerek önce sağ ve sol tarafına bıçak soktum. Ardından boğazını kestim. Cesedi gizlemek için hemen yakındaki bir menfeze götürdüm. Üzerimi değiştirip kanlı kıyafetlerimi çantama koydum. Ailem evde değildi, ben de kopardığım dilini pişirmeye karar verdim ama pişirdiğim etin tadını beğenmedim. Bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim, pişman değilim" dedi.

Ülkede akıllara durgunluk veren olayın açığa çıktığı kaza ile ilgili bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Rusya Soruşturma Komitesi araçtan çıkan kesik baş cinayeti ile geçtiğimiz yıl Komarov’un işlediği cinayet ve insan eti yemesiyle ilgili ayrı ayrı soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakandan flaş suçlama: Abdullah Gül kriz çıkardı!
Gündem

Eski bakandan flaş suçlama: Abdullah Gül kriz çıkardı!

Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Merve Kavakçı’nın kriz çıkaran yemin törenine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Müftüoğlu, “Abdullah..
Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!
Gündem

Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!

Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım "Gelelim bir diğer içimdeki biriktirdiklerime. Ben 11 sene Türk Kızılayı'nda (5 sene Çekmeköy ilç..
En lüks BMW’yi Türkler alıyor! Hani kriz vardı?
Ekonomi

En lüks BMW’yi Türkler alıyor! Hani kriz vardı?

Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci sırada yer aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay