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Dünya Kan donduran olay! Farklı noktalarda asılı halde 8 ceset bulundu
Dünya

Kan donduran olay! Farklı noktalarda asılı halde 8 ceset bulundu

Meksika'nın Zacatecas eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı, Fresnillo kentinde güvenlik güçlerinin farklı noktalarda asılı halde toplam adet 8 ceset tespit ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:48:00 - 2021-11-24 11:52:01
Kan donduran olay! Farklı noktalarda asılı halde 8 ceset bulundu

 

Meksika’nın Zacatecas eyaletindeki Cuauhtemoc kentinde 5 gün önce bir köprüye asılı halde 10 ceset bulunmasının ardından bugün güvenlik güçleri, Zacatecas eyaletinde yer alan Fresnillo kentinin farklı noktalarda asılı halde çok sayıda ceset tespit etti.

Zacatecas Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk olarak bugün sabah saatlerinde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin, karayolu üzerinde bulunan bir köprüde iple asılmış ve yarı çıplak halde 3 ceset bulduğu ifade edildi. Güvenlik güçlerinin kısa süre sonra Fresnillo’nun farklı bölgelerinde ise ağaçlara asılı halde 5 ceset daha tespit ettiğini belirten Bakanlık, toplam ceset sayısının 8’e yükseldiği kaydetti. Cesetlerin güvenlik güçleri tarafından inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildiğini bildiren Bakanlık, mağdurların kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini aktardı. Zacatecas Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken, eyalet güvenlik yetkilileri, olayın yaşandığı çevrede huzuru sağlamak adına polis varlığının güçlendirildiğini bildirdi.

 

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